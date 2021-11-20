Тюмень, , 16:02 — REGNUM В Тюменской области за неделю в регионе диагноз подтвердился у 256 детей. Об этом порталу 72. ruсообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Среди заболевших COVID-19 тюменцев на несовершеннолетних приходится 9−10%, в декабре 2020 года было — 4−5%, сообщили изданию в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с начала пандемии на 20 ноября коронавирусом заразился 77 651 человек, выздоровел 60 731 человек, скончались 2643 пациента.

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