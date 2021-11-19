Чебоксары, , 15:17 — REGNUM В Чувашии инициативная группа вышла с ходатайством о проведении референдума, касающегося введения QR-кодов для допуска в учреждения. Как стало известно ИА REGNUM, его направили в республиканский избирком.

Введение QR-кодов Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Согласно процедуре, обращения о проведении референдума подаются в ЦИК Чувашии инициативной группой, состоящей из не менее двух десятков человек. В данном ходатайстве идёт речь о цифровом QR-режиме, который действует в условиях пандемии коронавируса: по имеющимся сведениям, жителям Чувашии предлагается ответить на вопрос о том, согласны ли они с введением запрета на обязательное использование QR-кодов.

На рассмотрение ходатайства и проверку его соответствия нормам законодательства предоставляется 15 дней. Решение принимает ЦИК Чувашии на основании голосования. При положительном решении оно направляется в Госсовет республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в России повсеместно ввели QR-коды для допуска в различные учреждения и организации. Данные цифровые пропуска выдаются тем, кто привился от ковида, переболел COVID-19 не более полугода назад или имеет на руках отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (действует трое суток). В Чувашии территориями, свободными от QR-кодов, остаются, в частности, продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные пункты, ЗАГСы, салоны связи, непродовольственные магазины с товарами первой необходимости.