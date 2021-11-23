Казань, , 10:15 — REGNUM В Казани на час задержали трамваи из-за пассажира, который отказался предъявлять QR-код. Из-за простоя на остановке собралось 10 трамваев. В «Метроэлектротрансе» заявили, что будут добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик, сумма ущерба оценивается в 6407 рублей.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Инцидент произошел 23 ноября около 6:30 на остановке «ул. Восстания» в Казани. Пассажир трамвая маршрута №1 отказался предъявлять кондуктору QR-код и выходить из салона. Были вызваны полицейские, которые вывели мужчину на улицу и составили на него протокол, сообщает Татар-информ со ссылкой на пресс-службу МУП «Метроэлектротранс».

В общей сложности задержка в движении трамваев составила один час. В «Метроэлектротрансе» заявили, что будут добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной Комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка восьми сотен пассажиров, у которых не оказалось QR-кода (о вакцинации, о перенесённом COVID-19 или о медотводе) были высажены в Казани из общественного транспорта за одно утро 22 ноября.

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