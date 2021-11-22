Самара, , 13:40 — REGNUM 1648 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба оперативного штаба области.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в регионе выявили 170 822 случая заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 5232 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 26 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в республике за сутки справились с вирусом 957 человек, а всего по области победили вирус 122 692 человека.

Напомним, сутками ранее в Самарской области выявили 1661 случай заражения коронавирусом.