Самара, , 14:03 — REGNUM 1529 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в регионе выявили 172 351 случаев заражения этой инфекцией. При этом в области скончались 5263 пациентов с COVID-19, в том числе 31 такой пациент скончался за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 123 548 человек, в том числе 856 человек победили инфекцию в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 ноября в области за сутки выявили 1648 случаев заражения коронавирусом.