Воронеж, , 10:10 — REGNUM В Воронежской области снизилось число пациентов с коронавирусом на кислородной поддержке. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, заявил 18 ноября на заседании оперштаба первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным представителя департамента здравоохранения, в регионе наметилась тенденция к снижению случаев внебольничной пневмонии и тяжёлых форм ковидной пневмонии. Удалось снизить число ковидных коек, разгружены кардиологические отделения, которые начали плановый приём пациентов.

По данным, которые привёл главный санитарный врач региона Игорь Механтьев, снижение заболеваемости ковидом отмечено среди жителей 18−39 лет — на 4%, людей старше 65 лет — на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области ковидные койки свернуты в шести больницах и одном роддоме региона, число коек сокращено до 6 170, тогда как ещё в начале ноября их было более 8 тысяч.