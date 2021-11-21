Москва, , 20:32 — REGNUM Вакциной «Спутник V» в Российской Федерации привились более 50 млн человек, в других странах — более 120 млн. Об этом 21 ноября сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с заместителем директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«В России свыше 50 млн получили эту вакцину», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что в мире вакцинацию «Спутником V» прошли около 120 млн человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября глава РФ Владимир Путин предупредил о проблемах, которые могут возникнуть в случае задержки достижения коллективного иммунитета к COVID-19.