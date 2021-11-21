Тюмень, , 23:34 — REGNUM В Тюменской области случаев передачи COVID-19 от человека к животному не зарегистрировано. Об этом говорят и проводимые обследования, и анализы, сообщила «Тюменской линии» директор ветеринарной клиники при государственном аграрном университете Северного Зауралья Ирина Чудинова.

Кошка и собака

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«Коронавирус кошек, собак и людей — это абсолютно разные вещи. Коронавирус кошек передается только от кошки к кошке контактным путем. Собаки тоже могут болеть коронавирусом, но это тоже другая его разновидность, не опасная для людей и кошек», — пояснила Ирина Чудинова.

Она отметила, что симптоматика при этом абсолютно иная. У животных поражается лимфатическая система, страдает желудочно-кишечный тракт. То есть коронавирус кошек и собак не вызывает кашля или пневмонии, как у людей.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в Тюмени обнаружена домашняя кошка, заражённая новым коронавирусом. Об этом в августе 2020 года заявлял в интервью РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. В России, по его словам, было на тот момент выявлено лишь две кошки с COVID-19. Одна — в Москве, другая — в Тюмени.

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