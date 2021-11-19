Астрахань, , 22:04 — REGNUM В Астрахани 20 ноября начнёт работу новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Три кота». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Этот мобильный пункт станет шестым в регионе. Три уже работают в Астрахани (в районе ТРЗ, ТЦ «Алимпик» и «Ярмарка»), по одному — в комплексных центрах соцобслуживания Черноярского и Енотаевского районов.

Также власти региона рассматривают вопрос об открытии дополнительных пунктов вакцинации в филиалах медицинских организаций, образовательных учреждениях и торговых центрах.

Всего в регионе к 19 ноября привиты более 400 тысяч человек — это около 65% от планового показателя. Ревакцинацию прошли 35 тысяч астраханцев.