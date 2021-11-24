Москва, , 20:56 — REGNUM Об отстранении от работы со студентами непривитых от COVID-19 сотрудников МГУ рассказал 24 ноября ректор вуза Виктор Садовничий.

Мама, мама, что я буду делать? Цитата из к/ф «Кин-дза-дза!». реж. Георгий Данелия. 1986. СССР

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Выступая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем», он заявили, что непривитых сотрудников в вузе примерно четыре процента: из 20 тысяч отказались делать прививку 800 человек.

Садовничий «Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами».

Он добавил, что дальше будет думать, как поступать в этой ситуации. Есть такие факультеты, отмечает ректор, где число противников вакцинации от COVID-19 доходит до сотни.

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