Ханты-Мансийск, , 07:56 — REGNUM В Югре на территориях, где была введена самоизоляция для непривитых граждан, наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19, в 2−3 раза превышающий окружной. Об этом заявила гала управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьёва.

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«Посмотрели структуру — кто болеет и где эти люди заражаются, и предложили именно такие меры, чтобы эту заболеваемость снизить», — оправдала крайнюю меру на заседании регионального оперштаба Соловьёва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой с 22 ноября в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе (село Леуши, посёлки Луговой, Междуреченский, Мортка, Мулымья) по 5 декабря ввели режим обязательной самоизоляции для граждан, не прошедших вакцинацию и не переболевших COVID-19.

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