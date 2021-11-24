Новосибирск, , 14:43 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4140 пациентов, в том числе 51 ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 360 человек. На ИВЛ — 54 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе проведены 2 947 786 тестов на коронавирус.

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