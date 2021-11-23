Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM Свердловская область получила ещё 49,2 тыс. комплектов вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает оперштаб.

Вакцина «Спутник Лайт»

Пресс-служба администрации Ленобласти

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Они находятся на складах государственного учреждения «Фармация». Препарат уже планомерно распределяют по медицинским учреждениям региона.

За последние десять дней это уже вторая крупная поставка. Ранее в регион поступило 81 тыс. комплектов этой вакцины и 39 тыс. — «Спутник V».