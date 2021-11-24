24 ноября 2021 | Время чтения 10 мин

Пока жители многих регионов России записывают открытые обращения к президенту РФ Владимиру Путину о защите их конституционных прав и недопустимости введения сегрегации в стране, врачи одиннадцати российских больниц направили открытое письмо артистам и политикам, которые критикуют принуждение к вакцинации от COVID-19, пригласив их в «красные зоны», реанимации и патологоанатомические отделения больниц. Соцсети отреагировали на приглашение 11 врачей 12 антиваксерам.

Оксана Хмурова, , 22:28 — REGNUM Пока жители многих регионов России записывают открытые обращения к президенту РФ Владимиру Путину о защите их конституционных прав и недопустимости введения сегрегации в стране, врачи одиннадцати российских больниц направили открытое письмо артистам и политикам, которые критикуют принуждение к вакцинации от COVID-19, пригласив их в «красные зоны», реанимации и патологоанатомические отделения больниц. В списке адресатов значатся лидер КПРФ и глава фракции в Госдуме Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — За правду» и глава фракции в Госдуме Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), руководитель движения автомобилистов страны «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, артисты театра и кино Мария Шукшина, Егор Бероев и Оскар Кучера, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, певец и композитор Юрий Лоза, рок-музыкант Константин Кинчев, а также «другие противники вакцинации».

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

"Ужас! Ещё б на кладбище пригласили! Там живых вообще нет. М-да, даже манипулировать не научились!» — возмутились пользователи. И вспомнили недавний конкурс гробовщиков в Новосибирске «Могильный беспредел» — «оглушающий чёрный юмор».

Другие предложили проверить эти больницы на успешность методов лечения от ковида: «По-хорошему, в ответ нужно инициировать экспертизу их методов лечения, сравнить с методами лечения тех больниц, где вылечивают пациентов», — написал Сергей Е. в социальной сети, и с ним согласились несколько сот пользователей.

Люди потребовали провести комплексные проверки медучреждений: «Комплексную проверку надо! Обнародовать результаты: сколько людей умерло в связи с прекращением планового лечения, неоказанием экстренной помощи из-за перепрофилирования лечебных отделений под ковид. Мой сосед умер от обильного кровотечения на фоне сахарного диабета, скорая катала его по всему Тольятти, не принимали в связи с ковидом. Привезли домой, где он скончался. И таких много. Что на это скажет Денис Проценко?» — спросила Виктория Г., напоминая таким образом, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко также поставил свою подпись под обращением.

Алексей В. заметил смену акцента в новостях, и с ним согласились несколько десятков пользователей: «Новостной вектор поменялся. Если раньше все новости о коллективном иммунитете были, потом все новости о том, какая болячка страшная, сейчас все новости о том, какие антиваксеры страшные. Удивительно то, что миллионы не колются и до сих пор на улицах не падают, как заявляют некоторые. Максимум, который они могут выжать, исключительно про красные зоны и про то, как бьются в агонии тяжелобольные, якобы потому что были не уколоты. Надоели».

Палата реанимации для больных COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Уже ничего придумать больше не могут. Политтехнологии рыночного века не работают», — соглашается Анна И.

Пользователи пишут, что не доверяют главврачам, поскольку они являются, по сути, такими же чиновниками, к которым уже давно подорвано доверие: «И подписали одни главврачи, которые подконтрольны власти. А где обычные, не должностные врачи? Нашли авторитетов. Главврач такой же чиновник», — написал Рамил С.

Люди спрашивают, чего такого страшного в этих самых «красных зонах». На это они получили ответ от Натальи Б. «Лежу в красной зоне, ничего страшного здесь нет, и не лежат больные в коридорах, и в реанимацию никто никого не везёт, справляются на местах, всё у них, медиков, слажено и комфортно, нечего людей пугать».

Жители напоминают, что несмотря на то, что музыкант Константин Кинчев лежал в «красной зоне», то есть непосредственно был там и видел все изнутри, он выступил против сегрегации людей, сравнив с новым фашизмом введение системы QR-кодов и других мер по принуждению к вакцинации и разделению людей «на сорта и категории»: «Мы тут обсуждаем, а Кинчев, кстати, лежал в «красной зоне», чего его туда опять приглашать-то?».

Сергей Ц. также рассказал свои впечатления о «красной зоне»: «Я там лежал, и что? Прям «красная зона», ааааа! Страшилка. Ну посетят, и что это должно поменять? Со мной в палате лежал вакцинированный, лёг он до меня, меня выписали, а он всё лечился, вот вам факт! Кстати, общался с персоналом, там тоже не все вакцинированы, значит, что-то знают, о чём нам не говорят…»

«А для чего «красную зону» показывать? Если артисты и политики не привиты, так это их личное дело. Или хотят оказать давление на людей, выступающих против QR-кодов? А причём тогда «красная зона»? Эти QR-коды защищают кого-нибудь? Эти коды нужны для цифровизации людей», — недоумевает Ирина Ф.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Настя С. также не понимает, на что смотреть в «красных зонах»: «А что там смотреть? На обычных людей, с разными историями болезни до «красной зоны», у кого организм и так был слаб из-за хронических болячек, из-за чего-то недолеченного или из-за просто лишнего веса, из-за врождённых или приобретенных, других болячек? Эти люди поэтому и оказались на больничной койке, и сложнее перенесли бы любой вирус? Всегда были тяжёлые больные и те, кто с лёгкостью выздоравливал. Таблетки, уколы и капельницы. На что там ещё смотреть?»

Алиса К. предложила врачам предоставлять информацию о причинах попадания пациентов в «красные зоны»: «И хорошо бы рассказали про каждого пациента, почему он оказался в этой зоне. А то все говорят «красная зона», там полно народу. А почему там полно народу — не говорят. Типа у всех COVID-19, копать начнёшь, и оказывается, у человека вообще сердце или ещё чего».

Илона Л. отметила, что «пусть лучше лечат: умирают пациенты, значит, вакцина не помогает».

Денис К. предложил выяснить, от какой партии те, кто подписал обращение.

Надежда Н. предположила, что в настоящее время идет бактериологическая война и уничтожение народа, поскольку всех лечат по одной инструкции от ВОЗ.

Пользователи отмечают, что этим главврачам нужно было бы написать обращение о недопустимости разрушения российского здравоохранения и об оптимизации, окончательно добившей его.

Семен Г. спрашивает: «А как вообще связанны между собой посещение «красной зоны» и действенность вакцины?»

Пользователи предполагают, что во всей этой истории играют роль большие деньги: «Кто-то, скорее всего, большие деньги на этом рубит», — написал Николай К.

«Сначала позакрывали больницы, сократили штат врачей, а после стали кричать, что все больницы забиты, мест нигде нет, умирают от короны?! А что же вы не опубликовываете численность, сколько умирают от сердечно-сосудистых? Сколько умирают от рака? И, кстати, от них умирают также молодые, а у вас одна корона, других болезней как и нет вовсе», — возмущается Светлана Ш.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

И с ней соглашается Галина П., которая поинтересовалась: «Когда мы будем говорить о разработках лекарства против рака, диабета? Хронические больные многие сделали вашу вакцину, и что им дальше делать? Ждать смерти? Надо убрать рекламу, которая угнетает несколько раз в день».

Пользователи считают, что нужно возрождать отечественную медицину, а не заниматься устрашением граждан: «Для здоровья нужны хорошие условия жизни и правильное лечение всех заболеваний. А нам предлагают только страшные экскурсии».

Жители пишут, что политикам и общественным деятелям, которые выступают против сегрегации населения — большая благодарность: «Политикам и актерам, которые не продались, респект и уважение», — написал Виталий Ж.

Между тем лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев на своей странице в социальной сети ответил на обращение: «Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации «красной зоны» и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам. Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не буду. Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам тоже. Присвоение товарного знака (QR-код) людям считаю преступлением. А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести».

А Мария Шукшина в ответ на обращение пригласила врачей в «зеленую зону», «где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний — не пустые слова, но имеют огромное значение».

«Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020-го года. И о «красной зоне» речи не было», — сообщила она на своей странице в Telegram, попросив врачей не подменять понятия: «Мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи», — подчеркнула Шукшина.

Она также сообщила, что считает «неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников».

«Я говорила об этом в Белом доме на церемонии награждения (31 августа 2021)», — подчеркнула она.

Актриса также опубликовала мнения людей по этому поводу. Вот один из них: «Я вообще не поняла… Кто им дал полномочия проводить экскурсии в «красных зонах» и демонстрировать публике лежащих там людей, находящихся в беспомощном состоянии? Это что, зоопарк, что ли? Люди в реанимации дали разрешение, чтобы на них и их мучения смотрели на экскурсии? Врачебная тайна, вмешательство в частную жизнь — об этом они не слышали? Родственники умерших давали разрешение на демонстрацию тел их родных и близких? Это что за самоуправство? Совсем ошалели. Мне кажется, это тема для адвокатов и правозащитников».

В СМИ появился и отзыв Вячеслава Лысакова (экс-депутат Госдумы, «Единая Россия»), который сообщил, что много раз посещал госпитали и патологоанатомические отделения, поэтому ему ничего нового не покажут.

«Я против вакцинации детей, хронически больных, беременных и кормящих женщин. Обратите внимание, в странах с высоким уровнем вакцинации идут новые вспышки заболевания. И это смешно, когда нас обвиняют в том, что люди из-за наших мнений умирают, отказываясь от вакцинации», — говорит он, напомнив, что «в результате оптимизации у нас сейчас закрыто 50 процентов больниц».

«А сейчас все противопоказания куда-то исчезли. Страхом, хитростью и иными способами пытаются всех вакцинировать. Мне стыдно за врачей, которые подписали это письмо. Это дешевая агитка. Как недавно на билбордах разместили надписи: «Сколько еще должно умереть людей, чтобы ты привился?». Это что за бред, кого они упрекают в смертях?» — отметил Лысаков.