Сургут, Югра, , 13:32 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) задержан врач, который подозревается в сбыте поддельных справок о противопоказаниях к вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Минздрав Республики Коми

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В квартире врача, а ныне пенсионера, обнаружены печати медорганизаций, заключения о прохождении различных комиссий с признаками подделки.

Оперативники задержали двух работниц строительной компании, предъявивших руководству организации поддельные справки о наличии у них противопоказаний к вакцинации. В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Подозреваемые сообщили в полиции, что приобрели справки у 54-летнего невропатолога, ранее работавшего в поликлинике.

В ходе обыска по адресу проживания врача-пенсионера изъяты печати медицинских организаций, фиктивные заключения о прохождении различных комиссий с признаками подделки, а также €1 тыс., свыше $6 тыс. и более 200 тыс. рублей.

Врач при обыске оказал неповиновение, за что оштрафован на две тысячи рублей. В отношении него возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане задержан работник одной из поликлиник, которого подозревают в том, что он через посредников за денежное вознаграждение вносил заведомо ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от COVID.

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