Тверь, , 09:33 — REGNUM Месячник по контролю соблюдения масочного режима в общественном транспорте в Тверской области решено продлить до Нового года, проверки будут проводиться ежедневно. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 18 ноября.

Губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Пресс-служба правительства Тверской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Рейды по проверке соблюдения масочного режима в автобусах «Транспорта Верхневолжья» проводят контролёры и сотрудники полиции. В транспорте также раздают бесплатные маски — с начала сентября раздали уже более 26,5 тысячи масок.

Также в автобусах «Транспорта Верхневолжья» ежедневно проводят дезинфекцию — полную санобработку салонов проводят после возвращения транспорта с линии, а в перерывах между рейсами дезинфицируются контактные поверхности. Также проводится дезинфекция и в пригородном железнодорожном транспорте.

Соблюдение масочного режима водителями легковых такси также проверяется в ходе совместных рейдов ГИБДД, Минтранса и Минконтроля Тверской области.