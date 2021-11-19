Улан-Удэ, , 09:57 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 67 204. За прошедшие сутки выявлено 247 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 205 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 59 758 человек, в том числе 222 за последние сутки. В списке контактных лиц, по состоянию на 19 ноября, числятся 14 470 жителей.