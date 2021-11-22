Белгород, , 12:16 — REGNUM В Белгородской области 22 ноября выявлено 342 новых носителя коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых тестов превысило 70 тысяч. Зарегистрировано 10 летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались 2 777 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 70 093 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 57 405 человек, из них 31 — выписан за прошедшие сутки. В летальной статистике 1 456 записей.

В стационарах находятся 3 617 пациентов, лечатся амбулаторно 7 615 человек, на самоизоляции — 28 727 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 в целом подано 917 557 заявок, полный курс иммунизации прошли уже 808 025 человек.