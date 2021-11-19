Кемерово, , 10:19 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 19 ноября, за прошедшие стуки было выявлено 393 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 387 случаев.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 66, Кемерово — 60, Междуреченск — 41, Белово — 28, Мыски — 27, Ленинск-Кузнецкий — 22, Осинники — 20, Прокопьевск — 20, Калтан — 14, Анжеро-Судженск — 11, Киселевск — 11, Юрга — 11, Ижморский МО — семь, Мариинский МО — семь, Гурьевский МО — шесть, Таштагольский МР — шесть, Промышленновский МО — пять, Полысаево — четрые, Тайга — три, Новокузнецкий МР — три, Яйский МО — три, Яшкинский МО — три, Березовский — два, Краснобродский — два, Беловский МО — два, Чебулинский МО — два, Юргинский МО — два, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Топкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 266 пациентов выздоровели, трое скончались.