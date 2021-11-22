Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В больницах Петербурга, принимающих пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободны 49,79% развернутых коек, если считать их от норматива, утвержденного Минздравом. За последние сутки в стационары были доставлены 277 пациентов, это на 52 человека меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 22 ноября в городском оперативном штабе. Снижение суточной госпитализации продолжается уже несколько дней подряд.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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В коронавирусных стационарах Петербурга сегодня находится 6765 человек, это на 26 пациентов больше, чем сутками ранее. Выписаны из больниц за прошлые сутки всего 128 человек, такое низкое число выписанных нормально для выходных дней. В реанимационных палатах лежат 680 человек (+15 к показателю предыдущих суток), в том числе 359 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+2).

Всего для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8888 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Таким образом, реально занято 76% развернутых коек.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге проходят 35 982 пациента, это на 44 человека меньше, чем было сутками ранее. Еще 3581 контактное лицо находится на домашнем карантине (-150), 38 человек — в обсерваторе (-15).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки не изменился и составляет 0,87 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 2215 новых случаев коронавируса (-281). Скончались в Петербурге от COVID-19 за истекшие сутки 77 человек (+3).

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