Абакан, , 10:21 — REGNUM Ещё 12 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в правительстве республики.

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Жертвами коронавирусной инфекции стали пять женщин (46 лет, 62 года, 73 года, 81 год, 85 лет) и семеро мужчин (60 лет, 63 года, 67 лет, 70 лет, 71 год, 72 года, 78 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 1143 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 188 носителей коронавируса, с начала года — 30 287.

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