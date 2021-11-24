Москва, , 13:23 — REGNUM Меры безопасности, связанные с защитой от COVID-19, продолжают действовать в отношении президента России Владимира Путина и после прохождения им ревакцинации. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 24 ноября журналистам.

Владимир Путин и Дмитрий Песков Kremlin.ru

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Он отметил, что речь идёт о главе государства, который работает в условиях продолжающейся пандемии. По мере необходимости Путин совершает международные и внутренние командировки, контактирует с людьми, «никакого сокращения активности» в этом смысле нет.

В такой ситуации «нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента», пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» Путин получил весной 2021 года. О прохождении ревакцинации президент сообщил 21 ноября, ему ввели вакцину «Спутник Лайт».

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