Москва, , 13:35 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил властям принять показательные меры в отношении антивваксеров, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На месте власти я бы принял показательные меры. Отстранить от эфира всех антипрививочников, пусть дома на кухне рассказывают свои бредни, а регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников, отменил за антигосударственную деятельность», — отметил Жириновский.

«Они не только не помогают спасать граждан, но и толкают людей на кладбище. Ведь уже 460 тысяч умерли от ковида! Представьте, что вымер бы целый крупный райцентр: Липецк, Владимир, Тула, Курск. Вот сколько это людей!» — привел сравнение парламентарий.

Врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса. Авторы письма пригласили адресатов в «красные зоны».

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