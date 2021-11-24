Москва, , 15:59 — REGNUM Госдума делает все возможное для сохранения работоспособности, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Со своей стороны делаем все возможное, чтобы сохранить работоспособность парламента. 92% депутатов и 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к коронавирусу», — отметил Володин в телеграм-канале.

Но несмотря на это сегодня четыре депутата болеют, за последние 10 дней ушли из жизни два работника аппарата, пишет спикер Госдумы.

«Прорабатываем вопрос, чтобы те, кто приходит в Думу, имели QR-код. Прежде всего речь идет о наших коллегах из правительства, экспертах. Планируем реализовать это решение уже в декабре. Не все идет гладко, но наша позиция — что правильно начинать с себя», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врачи 11 больниц обратились к противникам вакцинации от коронавируса.

Спикер Госдумы Володин разделяет и поддерживает позицию врачей.

«Они борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в «красных зонах», реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны. Им небезразлично, когда они сталкиваются с тем, что некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации», — отметил Володин.

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