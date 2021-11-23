Москва, , 18:26 — REGNUM Применение QR-кодов в Москве отрабатывается совместно с властями Российской Федерации, заявил 23 ноября мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Мэр рассказал, что первые цифровые коды в столице городские власти вводили на основе собственных информационных сетей. При этом сегодня столичные власти работают вместе с федеральными коллегами, чтобы «отработать информационную систему Министерства здравоохранения, Министерства цифры, Единый государственный портал».

«Это сложный механизм. Он должен иметь высокую степень отработки, чтобы при необходимости расширять сферу применения QR-кодов», — сказал Собянин.

Он пояснил, что городские и федеральные власти пытаются отработать все возникающие при использовании технологии шероховатости.

Мэр также напомнил, что сейчас цифровые коды требуются при посещении музеев и театров.