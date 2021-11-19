Элиста, , 13:07 — REGNUM За последние сутки в Калмыкии не зарегистрировано ни одного случая смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 19 ноября.

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Всего с начала пандемии в Калмыкии подтверждено 684 летальных исхода среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии эпидемическая ситуация улучшается. В частности, сокращается суточный прирост случаев заражения коронавирусом.

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