Вологда, 22 ноября 2021, 14:38 — REGNUM В Вологодской области вакцинацию завершили 471 тысяч человек. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.
По данным правительства, в регионе развернуто 148 пунктов вакцинации, включая 28 мобильных.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области скончались 12 ковид-пациентов.