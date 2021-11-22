Вологда, , 14:38 — REGNUM В Вологодской области вакцинацию завершили 471 тысяч человек. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обеспечены всеми вакцинами — как двухкомпонентными, так и вакциной «Спутник Лайт» для ревакцинации», — сообщил глава региона.

По данным правительства, в регионе развернуто 148 пунктов вакцинации, включая 28 мобильных.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области скончались 12 ковид-пациентов.