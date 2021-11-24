Нижний Новгород, , 15:23 — REGNUM В Нижегородской области родители смогут присутствовать на новогодних утренниках в детских садах только при наличии ковидного QR-кода. Об этом заявила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на брифинге сегодня, 24 ноября.

Новогодний утренник Novorosinform.org

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По её словам, праздничные мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях будут проводиться в отдельных группах. В школах и вузах правила будут аналогичными — совместное празднование с участием всех студентов и учеников по-прежнему остаётся под запретом.

Также представитель Роспотребнадзора отметила, что если заболеваемость коронавирусом в регионе продолжит идти на спад, то существует вероятность того, что власти разрешат нижегородцам с QR-кодами проводить корпоративы.

ИА REGNUM напоминает, в начале ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на своей официальной странице в соцсетях о том, что родителям запретили посещать мероприятия в детских садах и школах из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.