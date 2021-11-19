Красноярск, , 12:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 707 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 144 861. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в краевом управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», выздоровели за сутки 685 жителей Красноярского края. Общее число выздоровевших в регионе — 128 531 человек.

За всё время в крае провели 4 169 765 тестов на коронавирус, в том числе 13 937 за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в регионе был выявлен 701 носитель коронавируса, выздоровел 701 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярский край поступит ещё 100 тыс. доз вакцины от COVID-19