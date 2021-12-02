В мире продолжается очередная волна коронавируса. При этом некоторые страны смягчают коронавирусные ограничения в связи с высоким уровнем вакцинации: так, на Кубе ввели послабления для въезжающих туристов и собственных граждан, а власти Испании уверены в том, что грядущее Рождество будет более благоприятным в плане числа выявленных случаев заражения коронавирусом по сравнению с концом декабря 2020 года. Несмотря на это, в некоторых странах проходят манифестации в связи с принятием законов о ковид-сертификатах. Так, митинг на территории древнего ипподрома Большого цирка в Риме собрал около четырёх тысяч человек. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

14:05 22.11.2021 Большое число бездомных в Таллине добровольно прошли вакцинацию от коронавируса как обязательное условие для посещения центров социальной помощи. Об этом сообщил эстонский портал ERR. Читайте подробнее: Практически все бездомные Таллина вакцинированы

14:23 22.11.2021 В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 163 теста на коронавирус, из которых 26 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 22 ноября сообщила агентству «Рес». Подробности в материале: В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом

14:29 22.11.2021 У входа. Qr-код [Дарья Драй © ИА REGNUM]

14:46 22.11.2021 «Передышка» между двумя волнами эпидемии коронавируса в Эстонии в течение 2021 года позволила медучреждениям Эстонии провести отложенные ранее операции, нечто подобное планируется сделать и в декабре. Об этом сообщил ERR со ссылкой на руководителя отдела партнерских отношений Кассы здоровья страны Марко Тяхнаса. Об этом: Отложенные из-за ковида плановые операции в Эстонии проведут до 2022 года

14:58 22.11.2021 Резкий рост цен на жильё — самое печальное событие за всё время пребывания на посту главы Южной Кореи. Об этом заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе встречи с жителями страны, состоявшейся 21 ноября в концертном зале телерадиокомпании KBS. Об этом: Глава Южной Кореи о ценах на жилье: «Печальное событие»

15:05 22.11.2021 Министерство здравоохранения Польши 22 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 18 883 новых случая заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умер 41 человек, у 35 из которых были сопутствующие хронические заболевания. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 18883 случая заражения коронавирусом

15:45 22.11.2021 Пандемия коронавирусной инфекции может затянуться. Такой вариант развития событий возможен, если в мире сохранится неравный доступ к вакцинам от COVID-19. Об этом в ходе обращения заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Читайте подробнее: Неравный доступ к вакцинам может продлить пандемию — ВОЗ

16:04 22.11.2021 Мирные протесты не должны перерастать в насилие и беспорядки, те, кто это провоцирует, — идиоты. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Глава правительства прокомментировал протесты против ограничений, связанных с распространением коронавируса. По его словам, демонстрации — это часть верховенства закона, тогда как беспорядки — это «чистое насилие». Читайте также: Премьер Нидерландов раскритиковал превращение демонстраций в насилие

16:21 22.11.2021 Компания Pfizer заявила 22 ноября, что ее вакцина от COVID-19 предоставляет длительную защиту от вируса, согласно последним исследованиям, проведенным среди несовершеннолетних от 12 до 15 лет. Об этом сообщает Reuters. Двухдозовая вакцина показала 100%-ную эффективность против COVID-19. Подробности в материале: Вакцина Pfizer надежно защищает подростков от COVID-19 — Reuters

16:34 22.11.2021 С понедельника, 22 ноября, въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из двух европейских государств: из Испании и Ватикана. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии. Подробности в материале: Эстония открыта без проблем только для приезжих из Испании и Ватикана

16:43 22.11.2021 Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис исключил введение общенационального локдауна. Министр отметил, что дополнительные ограничения, вступающие в силу с понедельника, 22 ноября, направлены на обеспечение того, чтобы рынок оставался открытым на Рождество. Он подчеркнул, что эти меры не были «карательными» и что их целью была защита непривитых граждан: «Невакцинированные подвергаются риску, и мы хотим защитить их… поскольку их здоровье находится под угрозой, наша национальная система здравоохранения также подвергается риску из-за более высокой госпитализации». Подробности в материале: Греческий политик назвал новые ограничения не карательными, а защитными

16:49 22.11.2021 За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 24%. Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. Подробности в материале: Число новых ковид-заражений в Эстонии упало почти на четверть

16:49 22.11.2021 Белый дом намерен объявить 22 ноября, что более 90% из 3,5 млн федеральных работников, попавших под требование президента о вакцинации, получили по крайней мере одну дозу вакцины к дедлайну 22 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена. Читайте также: В США 90% федеральных работников получили по крайней мере одну дозу вакцины

16:54 22.11.2021 Немецкие педиатры призывают к вакцинации от COVID-19 для детских садов и учителей. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 22 ноября. Об этом: Немецкие педиатры призывают вакцинировать учителей

16:55 22.11.2021 В Греции за последние 30 дней было забронировано 444 сотни назначений на вакцинацию первой дозой вакцины против коронавируса, сообщил министр цифрового управления Кирьякос Пирракакис радио SKAI 22 ноября. Он отметил «значительную мобилизацию» населения в отношении прививки и выразил мнение, что, согласно этим данным, за неделю в стране будут привиты минимум одной дозой более семи миллионов человек. Читайте подробнее: В Греции отметили «значительную мобилизацию» граждан в отношении вакцинации

16:59 22.11.2021 В настоящее время нет никаких признаков того, что четвертая волна COVID-19 в Германии может ослабнуть в обозримом будущем. Напротив: общенациональная недельная заболеваемость вновь достигла максимума. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 22 ноября. Читайте подробнее: В Германии заболеваемость COVID-19 вновь достигла максимума

17:05 22.11.2021 Миллионы людей в Германии должны пройти повторную вакцинацию в ближайшие недели. Самой популярной вакциной является продукция компании Biontech. Тем не менее министр здравоохранения Йенс Спан выступил в поддержку количественных ограничений на поставки от немецкого производителя. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 22 ноября. Читайте подробнее: Самой популярной вакциной в Германии оказалась продукция Biontech

17:06 22.11.2021 Общественная жизнь в Австрии парализована на срок до трех недель из-за стремительного роста заражений коронавирусом. Правительство фиксирует рост радикализации среди противников этих мер. Об этом сообщило немецкое агентство DW 22 ноября. Об этом: Австрия вновь оказалась в общенациональном карантине

17:07 22.11.2021 22 ноября немецкое агентство DW сообщило, что коронавирусная инфекция стремительно распространяется на юго-востоке Германии. В чем причина такого географического разделения? Читайте также: COVID-19 бьет по юго-восточным районам Германии

17:10 22.11.2021 Только власти страны могут решать, подавлять ли протесты и какими средствами это делать, сообщила 22 ноября журналистам официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант. Читайте также: В ЕС отказались давать оценку подавлению протестов в Нидерландах

17:17 22.11.2021 В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 59,1 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 55 процентов, сообщает институт общественного здравоохранения. Об этом: В Черногории полностью привили 55% взрослого населения

17:26 22.11.2021 В Югре, помимо самоизоляции непривитых граждан в четырёх муниципалитетах, с 22 ноября 2021 года ввели ряд иных ограничений для жителей всего региона. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО. Читайте подробнее: В Югре ввели ещё несколько антиковидных ограничений

18:28 22.11.2021 Латвия приобрела ничтожное количество лекарств для лечения коронавируса, уделяя основное внимание и расходуя львиную часть средств на закупку вакцин. Об этом сообщил латвийский портал Nra. lv со ссылкой на данные Государственного агентства лекарственных средств. Читайте также: Латвия борется с ковидом вакциной, лекарства закупаются мало

19:10 22.11.2021 Центр вакцинации в Индии. (сс) Sumita Roy Dutta

22:06 22.11.2021 По данным на22ноября, в Италии умерли133 247человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на70(днем ранее — на46), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Число подтвержденных носителей выросло на6404(днем ранее — на9709). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 932 091— более8% населения страны. В настоящее время заражены151 514человек (на2754больше, чем днем ранее). Читайте также: Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 150 тысяч

22:21 22.11.2021 В Италии необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил в понедельник, 22 ноября, губернатор Сицилии Нелло Музумечи. «Сколько еще должно умереть людей, прежде чем станет понятно, что у вакцинации нет никакой альтернативы?» — отметил он. Об этом: Губернатор Сицилии призвал ввести обязательную вакцинацию

22:23 22.11.2021 Число госпитализированных носителей коронавируса в Италии растет гораздо медленнее, чем число новых зараженных, заявил в понедельник, 22 ноября, глава экспертного института Gimbe Нино Картабеллотта. Это еще одно доказательство действенности вакцин, отметил он. Читайте также: В Италии растет число заражённых, но не число госпитализированных

22:29 22.11.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 212 375 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7449, 196 636 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8290. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 155 носителей коронавируса

22:31 22.11.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 486 215 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 6641 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено почти полмиллиона случаев COVID-19

22:34 22.11.2021 В настоящее время в правительстве Италии не обсуждается возможность введения обязательной вакцинации для иных категорий граждан, кроме врачей, заявил в понедельник, 22 ноября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста. При этом он оговорился, что в правительстве в то же время и не исключают такую возможность. Ранее в Италии обсуждались предложения сделать вакцинацию обязательной для представителей профессий, где имеет место постоянное общение с другими людьми — полицейских, продавцов и т. д. Подробности в материале: Власти Италии не обсуждают обязательную вакцинацию — минздрав

22:38 22.11.2021 Третья прививка от коронавируса, как и первые две, для врачей и санитаров Италии будет обязательной, заявил в понедельник, 22 ноября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста. Официально решение будет принято на текущей неделе, 22−28 ноября. Медиков, не привитых от коронавируса и не имеющих медотвода, в Италии отстраняют от работы без сохранения заработной платы. Читайте также: Третья COVID-прививка будет обязательной для врачей Италии

22:41 22.11.2021 Власти регионов Италии предлагают правительству использовать ограничительные меры таким образом, чтобы не наказывать бизнес и «премировать» привившихся, сообщили в конференции регионов страны в понедельник, 22 ноября. Губернаторы полагают, что если даже в том или ином регионе будут усиливаться ограничения, представители «контактных» отраслей экономики должны иметь возможность продолжать работу, а привитые граждане с QR-кодами — пользоваться их услугами. Подробности в материале: Коронавирус в Италии: власти предлагают проверять, не закрывая

22:44 22.11.2021 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 005 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 711 пациентов излечились, 2982 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже месяц суточная смертность меньше 1. Читайте также: В Косово за сутки выявили 10 носителей коронавируса

22:47 22.11.2021 Руководители итальянской национальной ассоциации анестезиологов в понедельник, 22 ноября, обратились к согражданам с призывом как можно скорее вакцинироваться или ревакцинироваться. Вероятность гибели непривитых носителей коронавируса, попавших в отделение интенсивной терапии — от 30% до 75%, и зачастую это смерти, которых можно избежать, заявил глава ассоциации Антонино Джарратано. Читайте подробнее: Анестезиологи Италии призвали сограждан прививаться

22:51 22.11.2021 Вакцинация от коронавируса — это не только способ спасения жизней, заявил в понедельник, 22 ноября, президент Италии Серджо Маттарелла. По его мнению, прививочная кампания — это также и референдум «по вопросу о доверии науке». Формальный глава итальянского государства отметил, что «сторонники науки» выигрывают со счетом 9:1 — доля привитых от коронавируса в Италии среди граждан старше 12 лет приближается к 90%. Подробности в материале: Президент Италии: прививочная кампания — это референдум о доверии науке

22:59 22.11.2021 QR-код сертификата вакцинации [Дарья Драй © ИА REGNUM]

23:00 22.11.2021 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 196 611 случаев заражения коронавирусом, 185 569 человек излечились, скончались 3049 пациентов с COVID-19. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 218 носителей коронавируса

23:17 22.11.2021 Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 22 ноября выступил в поддержку предложения минздрава о введении обязательной вакцинации от коронавируса медицинского персонала и государственных служащих из администрации. Читайте также: Глава Северной Македонии поддержал обязательную вакцинацию госработников

00:00 23.11.2021 Грузия, по данным американской газеты «Нью-Йорк таймс», заняла первое место в мире по числу умерших от коронавируса на 100 000 населения, сообщает 22 ноября грузинский телеканал «Рустави 2». Об этом: Грузия вышла в мировые лидеры по смертности от коронавируса

00:34 23.11.2021 В «красном» списке начиная с 25 ноября будут находиться по решению властей Кипра 39 стран. Об этом: Кипр перевёл Францию в «красную зону» по эпидемическому статусу

02:28 23.11.2021 Решение уйти на карантин приняли глава правительства Бельгии Александр де Кроо, а также несколько бельгийских министров. Об этом 23 ноября передает телеканал RTBF. Все они участвовали во встрече с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, у которого 22 ноября выявили заражение коронавирусом. Читайте подробнее: Несколько членов правительства Бельгии ушли на карантин

04:27 23.11.2021 Премьер-министр Бельгии сдаст тест на коронавирус днём 23 ноября и до получения результата теста будет соблюдать карантин. Об этом: Премьер-министр Бельгии ушёл на самоизоляцию до получения результата теста

04:32 23.11.2021 Предстоящей зимой гражданам ФРГ предстоит сделать нелёгкий выбор — вакцинироваться от COVID-19, переболеть, либо умереть, заявил 22 ноября министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Подробности в материале: Минздрав Германии заявил о циничном характере борьбы с COVID-19

04:49 23.11.2021 Соединённые Штаты не планируют сдерживать будущие всплески заболеваемости COVID-19, вводя ограничения на национальном уровне, заявил 22 ноября журналистам координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс. Об этом: Администрация США не будет вводить новые ограничения из-за COVID-19

06:07 23.11.2021 В британском городе Кембридже будет открыт новый центр компании AstraZeneca, который сосредоточит усилия на разработке препаратов против COVID-19. Церемония открытия состоится 23 ноября, сообщило агентство Reuters. Об этом: AstraZeneca сообщила об открытии центра разработки лекарств против COVID-19

06:54 23.11.2021 22 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 129 053, причем 97 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране cуточная смертность от COVID-19 сократилась до 100 человек

07:58 23.11.2021 Мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Италия. Dipartimento Protezione Civile

08:08 23.11.2021 Жесткий карантин по примеру того, что действует в Австрии, может быть введен в Словакии. Об этом 22 ноября передало Словацкое телевидение со ссылкой на премьер-министра республики Эдуарда Хегера. Читайте также: В Словакии могут ввести жесткий карантин по примеру Австрии

08:17 23.11.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2699 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили более 2,6 тыс. носителей коронавируса

08:21 23.11.2021 В Молдавии в течение суток 22 ноября выявили 655 случаев заражения коронавирусом в ходе 3558 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 650 носителей коронавируса

09:03 23.11.2021 В Казахстане надеются получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». В настоящее время власти республики ведут переговоры с российской стороной о возможных поставках препарата в республику. Об этом 23 ноября заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Подробности в материале: Казахстан рассчитывает на поставки «Спутника Лайт» в республику

09:24 23.11.2021 Австралия по-прежнему поднимается в мировом рейтинге стран по охвату населения вакцинацией от COVID-19. В то время как в июне этого года страна занимала нижние строчки таблицы, теперь она опередила такие страны, как Германия, Великобритания, Израиль и США, согласно сайту Our World in Data. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Австралия опережает многие развитые страны по уровню вакцинации — Nine News

09:24 23.11.2021 192 случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 22 ноября в ходе 684 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили ещё более 190 носителей коронавируса

09:31 23.11.2021 В Индии за прошедшие сутки выявили менее 7,6 тыс. случаев COVID-19, это наименьший прирост заразившихся с конца мая 2020 года. Подробности в материале: В Индии зафиксировали минимальное за 543 дня число заболевших COVID-19

09:35 23.11.2021 Депутат парламента Австралии от Квинсленда Джордж Кристенсен — последний из сторонников премьер-министра Скотта Моррисона, который присоединился к набирающему силу политическому течению, стремящемуся отменить обязательную вакцинацию от коронавируса. Депутат решил воздержаться при голосовании по правительственному законопроекту в нижней палате, что сократило правительственное меньшинство до минимума. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии могут отклонить законопроект об обязательной вакцинации

09:39 23.11.2021 Премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук призвала федерального министра здравоохранения Австралии Грега Ханта сделать тесты ПЦР на COVID-19 более доступными для граждан, введя скидки для тех, кто обладает страховкой Medicare. Об этом она заявила 23 ноября в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News. Об этом: Правительство Австралии призвали снизить цены на ПЦР-тесты

09:52 23.11.2021 В Северной территории Австралии за прошедшие сутки зафиксировано три новых случая заболевания COVID-19, в том числе заболел ребенок, который по решению медиков был госпитализирован в Королевскую больницу Дарвина для лечения. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News. Об этом: На севере Австралии госпитализирован ребенок с COVID-19

10:01 23.11.2021 Главный санитарный врач Виктории (юго-восток Австралии) Бретт Саттон предупредил тех, кто еще не сделал прививку от COVID-19, что они рискуют умереть в результате заболевания. Чтобы его слова звучали более убедительно, то у себя в Twitter он обратился к новым случаям смерти от COVID-19 за последние 24 часа, отметив, что из последних 19 умерших 17 человек могли бы остаться в живых. Об этом: Жителей австралийской Виктории призвали пройти вакцинацию от COVID-19

10:15 23.11.2021 В Азербайджане медики в течение суток 22 ноября выявили 825 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6199 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом: В Азербайджане за сутки выявили более 800 случаев заражения коронавирусом

10:16 23.11.2021 В Израиле 23 ноября официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает газета The Times of Israel. Подробности в материале: В Израиле начали прививать от COVID-19 детей в возрасте 5−11 лет

10:27 23.11.2021 Вакцина Moderna. (сс) SC National Guard

10:33 23.11.2021 Порядка 20 000 пассажиров, желающих пересечь Тасманский пролив до Рождества, были затронуты отменой рейсов из-за сохраняющейся неопределенности по поводу свободных от карантина полетов между Австралией и Новой Зеландией. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Отмена рейсов между Австралией и Новой Зеландией затронула 20 тыс. человек

10:37 23.11.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 12 729 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщает украинский минздрав. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 12,7 тыс. носителей коронавируса

10:47 23.11.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 49 198 человек. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили 82,4% населения

10:47 23.11.2021 В ходе 338 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 162 случая заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 160 случаев заражения коронавирусом

11:26 23.11.2021 Роспотребнадзор: в мире по состоянию на 23.11.2021 зарегистрирован 257 770 761 подтверждённый случай заражения коронавирусом. Прирост за сутки — 694 175 случаев (0,27%).

11:30 23.11.2021 В учебных заведениях Черногории коронавирусом заразились 563 ученика и 117 преподавателей. Об этом: В Черногории коронавирусом заразились 563 ученика и 117 учителей

11:32 23.11.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили десять случаев заражения коронавирусом

11:45 23.11.2021 Комиссия по общественному здравоохранению Испании рассмотрит вопрос о введении третьей дозы вакцины против COVID-19 лицам старше 60 лет, а также работникам сфер здравоохранения и социального обеспечения. Об этом пишет агентство EFE. Представители министерства здравоохранения страны и автономных сообществ Испании проанализируют предложение экспертов группы по вакцинам о введении бустерной дозы для лиц пожилого возраста и работников здравоохранения и социального обеспечения в центрах первичной помощи и больницах. Об этом: В Испании обсудят меры по началу ревакцинации от COVID-19

11:49 23.11.2021 Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG) сообщил, что за последние 24 часа от коронавируса в Черногории умерли восемь человек, и в общей сложности было зарегистрировано 253 новых случая заражения. Читайте подробнее: В Черногории снижается число заражений коронавирусом, но смертность растет

11:50 23.11.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 51 440 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5085 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 23 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 5000 носителей коронавируса

11:59 23.11.2021 Греция подтвердила 7287 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 22 ноября. Подробности в материале: Более ста человек умерли в Греции от коронавируса за сутки

12:05 23.11.2021 На сегодняшний день в Греции проведено около 922 000 ревакцинаций от коронавируса. В стране зарегистрировано в общей сложности 13 860 000 вакцинаций, при этом 6 910 000 человек получили первую дозу вакцины, что составляет 65,8% населения. 62,3% населения страны завершили вакцинацию обеими дозами. Об этом: Жителям Греции рассказали про преимущества ревакцинации от коронавируса

12:21 23.11.2021 Спикер парламента Польши Эльжбета Витек на своей странице в соцсети Twitter сообщила, что в ближайшую среду, 24 ноября, состоится заседание парламента республики для обсуждения эпидемической ситуации. «Переговоры покажут, смогут ли парламентарии выработать единый совместный законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса. Я надеюсь, что все воспользуются этим приглашением, придут, и мы сможем серьезно поговорить о проблеме, которая является сложной и которая, как мы видим, не решена нигде в мире», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Парламент Польши проведет совещание по эпидемической ситуации

12:54 23.11.2021 Лаборант в Иране. (сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency

13:15 23.11.2021 Данные Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусом в мире от 23 ноября: «По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (96 143 593). Наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Европейском регионе — 461 821 (или 23,2 на 100 тыс.). В Европейском регионе также зафиксирован максимальный прирост в относительных значениях (0,55%). Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения зафиксировано в Юго-Восточной Азии (6195,9)».

13:35 23.11.2021 23 ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции подготовило предложение по мерам инфекционного контроля при проведении публичных собраний и мероприятий в закрытых помещениях с более чем 100 участниками. Новые правила будут применяться с 1 декабря, передает новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции подготовили новые правила для проведения публичных мероприятий

13:40 23.11.2021 За прошедшие дни ноября в Норвегии было выявлено 34 848 случаев заболевания COVID-19. Как сообщило 23 ноября норвежское радио P4, это единственный месяц за все время пандемии, когда было зарегистрировано более 30 000 случаев COVID-19. Читайте также: В Норвегии ухудшается эпидемиологическая ситуация

13:44 23.11.2021 Христианские конфессии в Швеции категорически отказываются внедрять практику применения сертификатов вакцинации от COVID-19 в учреждениях культа. Об этом 23 ноября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Церковное сообщество в Швеции выступило против ковид-сертификатов

13:56 23.11.2021 Учащиеся технических и сельских средних школ Эквадора вернулись в классы с возобновлением обязательного очного обучения после почти двухлетнего перерыва из-за COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina. Отмечается, что более 400 000 учащихся вернулись в школу в соответствии с правилами санитарной безопасности, которые должны строго соблюдаться, пока в стране продолжается борьба с COVID-19. Подробности в материале: Технические и сельские школы Эквадора возобновили очные занятия

14:02 23.11.2021 Высокий уровень смертности в Грузии среди пациентов с COVID-19 объясняется тем, что в стране постоянно проходят многолюдные политические акции, а также мало кто носит защитные маски. Об этом 23 ноября заявил в соцсети Facebook директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Об этом: Врач назвал причины высокой смертности пациентов с COVID-19 в Грузии

14:13 23.11.2021 Министерство здравоохранения Польши 23 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 19 936 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 398 человек, у 359-ти из которых были сопутствующие хронические заболевания. Читайте также: В Польше за сутки выявили 19936 случаев заражения коронавирусом

14:18 23.11.2021 В Армении за последние сутки медики провели 8542 исследования на коронавирус, из которых 531 дал положительный результат. Об этом 23 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Армении за сутки выявили более 530 случаев заражения коронавирусом

14:27 23.11.2021 Применение бустерных прививок вакциной от COVID-19 американо-германского концерна Pfizer/BioNTech для лиц от 16 лет одобрило швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic. Об этом 23 ноября говорится в сообщении указанного агентства, размещенном на сайте правительства Швейцарии. Подробности в материале: В Швейцарии одобрили бустерные прививки вакциной Pfizer для лиц от 16 лет

14:38 23.11.2021 Правительство Южной Кореи выделит около 12,7 трлн вон (~$10,7 млрд) на поддержку малого бизнеса и представителей уязвимых слоёв населения, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра финансов страны Хон Нам Ги. Об этом: В Южной Корее окажут финподдержку малому бизнесу и уязвимым слоям населения

15:00 23.11.2021 В Совфеде предложили создать механизмы взаимного признания вакцин от коронавируса с Китаем, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября. Подробности в материале: В Совфеде предложили признать китайские вакцины от COVID-19

15:09 23.11.2021 На странице Центрального статистического управления Польши в соцсети Twitter обнародована информация, согласно которой страна занимает 23-е место среди 27 стран Евросоюза по темпам вакцинации населения. Так, по состоянию на 23 ноября в Польше полностью вакцинированы 20 миллионов 280 тысяч человек, или около 55% от всего населения страны (чуть больше 65% от совершеннолетнего населения). Читайте также: Польша заняла 23-е место по уровню вакцинации в Евросоюзе

15:25 23.11.2021 Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о прививках против COVID-19.

15:40 23.11.2021 Россия сожалеет, что предложение о временном отказе от патентной защиты вакцин, высказанное на специальном онлайн-саммите «Большой двадцатки», не нашло поддержки. Об этом заявил 23 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе предлагал президент России Владимир Путин. «Никто даже не отреагировал на это», — сказал Лавров. Читайте также: Игнорирование идеи снять патентную защиту с вакцин огорчает — Лавров

16:00 23.11.2021 Предъявление ковид-паспорта станет обязательным при посещении кафе и ресторанов, а также фитнес-клубов Каталонии (Испания), сообщила 23 ноября журналистам официальный представитель правительства испанского региона Патрисия Плаха. Об этом: В Каталонии введут ковид-паспорта для общепита и фитнес-клубов

16:27 23.11.2021 Сообщается о начале вакцинации детей 5−11 лет в Израиле.

16:52 23.11.2021 В Греции сотрудники полиции, которые не были вакцинированы или инфицированы COVID-19, составляют 20% полицейских сил (из общего числа 56 000 находящихся на службе). Об этом заявил министр защиты граждан Такис Теодорикакос в парламенте страны. Читайте также: В Греции подсчитали непривитых полицейских

16:59 23.11.2021 Греция передаст 150 000 вакцин против COVID-19 Гане и 200 000 — Габону. Министр иностранных дел Габона поблагодарил Грецию за пожертвование, поскольку она была первой европейской страной, предложившей вакцины его стране.

17:08 23.11.2021 Низкий темп вакцинации в Израиле детей в возрасте 5−11 лет не является поводом для тревоги, заявил координатор борьбы с коронавирусом профессор Салман Зарка. Пока еще рано вести подсчет привитых детей, отмечает профессор. Он подчеркнул, что главное на сейчас — дать родителям надежные сведения о прививке. Подробности в материале: В Израиле отмечен низкий темп записи детей 5−11 лет на прививку от COVID-19

17:19 23.11.2021 Повышение коэффициента заражений коронавирусом в Израиле вызывает настоящую тревогу, сказал координатор борьбы с коронавирусом профессор Салман Зарка в интервью Ynet 23 ноября. Об этом: При массовой вакцинации в Израиле усиливается распространение коронавируса

17:23 23.11.2021 В Израиле растет коэффициент заражений коронавирусом, тревогой из-за этого факта поделились генеральный директор минздрава Нахман Аш и координатор борьбы с коронавирусом Салман Зарка. В интервью Ynet 23 ноября Зарка, отвечая на вопрос о возможном изменении правил въезда в страну и выезда из нее, ответил: «Я не рекомендую посещать страны с высоким уровнем заболеваемости. Каждый, кто отправляется за границу, должен быть полностью привит. Если в поездку отправляются с детьми, то детей лучше привить, это избавит их от карантина по возвращении. Не думаю, что в нынешней ситуации стоит закрывать аэропорт Бен-Гурион».

17:32 23.11.2021 В том, что касается вакцинации от коронавируса, приходится учиться на ходу, заявил координатор борьбы с коронавирусом в Израиле Салман Зарка в интервью Ynet 23 ноября. Читайте также: В Израиле обсуждают возможность четвертой дозы вакцины от коронавируса

17:35 23.11.2021 22 ноября в Израиле началась вакцинация детей 5−11 лет от коронавируса. Ведущий педиатр больницы «Ассута» Ной Коэн в интервью Ynet ответил на вопрос о побочных эффектах вакцины у детей этого возраста. «Мы знаем о побочных эффектах прививки, однако пока что информации недостаточно для общих выводов. Среди детей в возрасте 12−15 лет, прошедших вакцинацию, наблюдались случаи миокардита (воспаления сердечной мышцы) и увеличения лимфатических узлов. Количество иных осложнений исчезающе мало», — ответил доктор Коэн.

17:38 23.11.2021 Премьер Баварии призвал немедленно ввести в Германии всеобщую обязательную вакцинацию.

17:43 23.11.2021 Чаще всего в больницы Латвии попадают инфицированные коронавирусом пациенты, ранее вакцинированные препаратом Vaxvevria производства британско-шведской фирмы AstraZeneca или препаратом Janssen производства Janssen-Cilag International (фармацевтического подразделения американской корпорации Johnson&Johnson). Об этом: В Латвии названы вакцины, с которыми чаще всего попадают в больницу

18:07 23.11.2021 Дезинфекция метрополитена Нью-Йорка. (сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

18:09 23.11.2021 За 22 ноября в Латвии от COVID-19 скончалось 40 человек, а за прошедшую неделю зарегистрировано 211 летальных исходов. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний. Читайте также: Число смертей от ковида в Латвии превысило важную психологическую отметку

18:43 23.11.2021 Мальта удерживает лидерство в списке стран по доле людей, сделавших достаточное число прививок для полной вакцинации.

18:53 23.11.2021 Поскольку Германия объявляет об очередной тревожной статистике по COVID-19, ее наиболее пострадавшие земли планируют ужесточить ограничения. Об этом сообщило немецкое агентство DW 23 ноября. Читайте также: Немецкие земли в поисках более жёстких мер против COVID-19

19:20 23.11.2021 Те, кто сделает прививку, могут выиграть дом или электромобиль: австрийская корпорация намерена стимулировать кампанию вакцинации путём соревнований. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 ноября. Подробности в материале: В Австрии запускают «лотерею вакцинации»

19:33 23.11.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что 85% спортсменов из России, планирующих участие в Олимпийских играх в Пекине, привились от коронавируса.

19:55 23.11.2021 В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 59,2 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 55,2 процента, сообщает институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории двумя дозами привили 55,2% взрослого населения

19:57 23.11.2021 Эксперты поддерживают инициативу властей Италии делать третьи прививки от коронавируса ранее, чем через 6 месяцев после второй, заявил во вторник, 23 ноября, инфекционист Массимо Галли. В то же время есть сомнения относительно того, есть ли смысл делать третьи прививки тем, кто был и дважды привит, и переболел коронавирусом: вероятность их повторного заражения крайне мала, отметил Галли. Подробности в материале: В Италии сомневаются, нужны ли переболевшим третьи COVID-прививки

20:04 23.11.2021 Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG) сообщил, что за последние 24 часа от коронавируса в Черногории умерли восемь человек и в общей сложности было зарегистрировано 354 новых случая заражения. Читайте также: В Черногории за сутки от ковида умерли восемь человек

20:04 23.11.2021 РФПИ: вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» одобрена для применения в Лаосе.

20:06 23.11.2021 Число граждан Италии, сделавших по меньшей мере первую прививку от коронавируса, достигло 47 миллионов, сообщили в министерстве здравоохранения во вторник, 23 ноября.Это составляет чуть более 87% жителей старше 12 лет (именно с этого возраста в Италии разрешены прививки от коронавируса). Об этом: Число привитых от коронавируса в Италии достигло 47 миллионов

20:18 23.11.2021 Странам необходимо повысить устойчивость своих агропродовольственных систем к внезапным потрясениям, подобным тем, которые наблюдались во время пандемии COVID-19, ставшей одной из главных причин недавнего роста показателей глобального голода. Согласно новому докладу, опубликованному 23 ноября Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), в отсутствие надлежащих подготовительных мер непредсказуемые потрясения и впредь будут подрывать функционирование агропродовольственных систем.

20:31 23.11.2021 23 ноября министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан попросил прощения за беспорядок в кампании по ревакцинации. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL. Читайте также: Германия: министр просит прощения за беспорядок в кампании по ревакцинации

20:43 23.11.2021 С 19 ноября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 16. Данные 23 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом: В Швеции от COVID-19 скончались еще 16 человек

21:19 23.11.2021 Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 330. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 15 носителей коронавируса

21:20 23.11.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 212 865 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7464, 197 120 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8281. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 490 носителей коронавируса

21:33 23.11.2021 По мнению вирусологов, пятая волна заболеваемости COVID-19 начнётся в феврале-марте 2022 года.

21:37 23.11.2021 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 197 167 случаев заражения коронавирусом, 186 267 человек излечились, скончались 3049 пациентов с COVID-19. Читайте также: В Албании за сутки выявили 556 носителей коронавируса

21:49 23.11.2021 В мире за последние сутки зафиксирован 436 031 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 6433 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 436 тысяч новых случаев COVID-19

22:21 23.11.2021 Лаосская Народно-Демократическая Республика стала 20-й страной, одобрившей применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Читайте также: В Лаосе одобрено применение вакцины «Спутник Лайт»

23:51 23.11.2021 Администрация президента США Джо Байдена обратилась в федеральный апелляционный суд с просьбой немедленно отменить решение суда о приостановке широкомасштабного указа о вакцинации, чтобы избежать вреда для здоровья населения, или, в качестве альтернативы, ввести требование об обязательном ношении масок и тестировании, сообщает 23 ноября Reuters. Подробности в материале: Белый дом требует от суда дать зеленый свет указу о вакцинации

03:51 24.11.2021 Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в южнокорейской столице Сеуле значительно ухудшилась, заявил премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём в ходе брифинга. Об этом: В Южной Корее заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в столице

04:04 24.11.2021 По данным ВОЗ, рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире составил 6% за прошедшую неделю. Подробности в материале: В ВОЗ рассказали о недельном росте заболеваемости COVID-19 в мире

04:29 24.11.2021 В Южной Корее с начала пандемии впервые за одни сутки выявили более четырех тысяч носителей SARS-CoV-2, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

05:21 24.11.2021 Власти центрального индийского штата Мадхья-Прадеш объявили, что полностью вакцинированные от COVID-19 граждане смогут получать 10-процентную скидку на деревенские спиртные напитки. Об этом 23 ноября написала газета Hindustan Times. Об этом: В индийском штате решили стимулировать вакцинацию скидками на алкоголь

05:55 24.11.2021 В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5594 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства. Читайте также: В Малайзии за сутки выявили свыше 5,5 тыс. носителей коронавируса

06:48 24.11.2021 Пациентов с COVID-19 из Нидерландов начали перевозить в Германию. Из-за быстро растущего числа инфекций и пациентов больницы в Нидерландах оказались полностью загружены. Врачи уже предупреждают о чрезвычайной ситуации в медицинских учреждениях.

06:48 24.11.2021 Вакцинация от коронавируса. Германия (cc) Marco Verch.

06:51 24.11.2021 В Германии за сутки выявили 66 884 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что обновило максимум, зафиксированный в стране за всё время пандемии. Это следует из обнародованных 24 ноября данных Института Роберта Коха (RKI). Читайте также: В Германии суточная заболеваемость COVID-19 обновила максимум

07:00 24.11.2021 Министерство здравоохранения Испании будет сообщать о заболеваемости COVID-19 среди тех, кто вакцинирован, и тех, кто не вакцинирован, чтобы «повысить уровень важности» вакцинации. Об этом заявила государственный секретарь по вопросам здравоохранения Испании Сильвия Кальсон, сообщает агентство EFE. По её словам, заболеваемость COVID-19 в Испании выросла на семь пунктов: 139 случаев на 100 000 человек за 14 дней. Читайте подробнее: Испания опубликует статистику по привитым и непривитым больным COVID-19

07:14 24.11.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 215 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Подробности в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили более 200 носителей штамма «Дельта»

07:15 24.11.2021 Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в мире применено более 7,3 млрд доз вакцины, однако около 70% этого количества ушло всего в 10 стран. Он отметил, что на настоящий момент полностью вакцинированы почти 40% жителей планеты, «но в Африке — только 6%». Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ. Гендиректор напомнил о поставленной организацией задаче добиться охвата прививками до конца года не менее 40% населения во всех странах. Для этого требуется 11 млрд доз вакцины.

07:45 24.11.2021 В Латвии вводят обязательное тестирование на COVID-19 на рабочем месте. С 6 декабря на любой очной работе, где возможен контакт с другими сотрудниками, клиентами или посетителями, нужно будет два раза в неделю сдавать тест на COVID-19. Такое решение приняло правительство. Требование касается всех сотрудников — вакцинированных и невакцинированных.

07:56 24.11.2021 Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Подробности в материале: Казахстан будет импортировать «Спутник Лайт» из России

07:57 24.11.2021 В Пакистане за прошедшие сутки выявили 350 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пакистанский командный и оперативный центр. Читайте также: В Пакистане за сутки выявили 350 зараженных коронавирусом

07:59 24.11.2021 В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает Abai.kz. «На сегодняшний день вакцинировано 35 012 человек, из них 26 354 ребенка и 8658 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины продолжаются еженедельно», — отметил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства. Подробности в материале: В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Pfizer

08:10 24.11.2021 В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от ковида детей 5−11 лет. В поликлиники и администрации школ поступили заказы на вакцинацию 22 000 детей соответствующего возраста от их родителей. Подростков в возрасте 12 лет и старше начали прививать от коронавируса в Израиле в конце июня.

08:10 24.11.2021 23 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 129 177, причем 132 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 132 человек

08:47 24.11.2021 В Молдавии в течение суток 23 ноября выявили 544 случая заражения коронавирусом в ходе 6902 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 540 носителей коронавируса

08:59 24.11.2021 ВОЗ заявила, что число умерших от ковида в Европе может превысить 2 млн к марту 2022 года. В организации подчеркнули, что на сегодняшний день «COVID-19 является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии». Важным инструментом в борьбе с пандемией может стать внедрение ковид-паспортов, полагают в региональном бюро ВОЗ.

08:59 24.11.2021 Анализ на коронавирус в Иране. (сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency.

09:00 24.11.2021 144 случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 23 ноября в ходе 614 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии выявили ещё более 140 носителей коронавируса

09:10 24.11.2021 По данным Университета Хопкинса, на 24 ноября в мире после заражения коронавирусом скончались 5 165 169 человек, заразились — 258 696 754.

09:18 24.11.2021 В Азербайджане медики в течение суток 23 ноября выявили 1904 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 194 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Азербайджане за сутки выявили более 1900 случаев заражения коронавирусом

09:26 24.11.2021 В Северной территории Австралии за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся оказалась женщина, которая нарушила ограничения по самоизоляции и могла заразить как минимум 12 других людей. Об этом 24 ноября в ходе пресс-конференции заявил глава правительства региона Майкл Ганнер, передает телеканал Nine News. Читайте подробнее: На севере Австралии за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусом

09:35 24.11.2021 Израиль рассмотрит признание сертификатов о вакцинации «Спутником Лайт». Сейчас министерства туризма и здравоохранения России и Израиля ведут переговоры по техническим вопросам. «Вопрос признания «Спутника Лайт» мы обсуждаем, на повестке дня стоит всё. Но главная тема — это «Спутник V», поскольку большая часть населения России привита им», — сказал посол Александр Бен Цви. Цитата канала «Говорит Москва».

09:56 24.11.2021 В ходе 1460 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 317 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 300 случаев заражения коронавирусом

10:13 24.11.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 26 588 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3201 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 24 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 3200 носителей коронавируса

10:18 24.11.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 14 325 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщает украинский минздрав. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 14,3 тыс. носителей коронавируса

10:32 24.11.2021 Бригада скорой помощи. Иран. (сс) Amin Yari. MojNews.

10:45 24.11.2021 Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём примет участие в 13-м саммите Азия — Европа (АСЕМ), который пройдёт 25−26 ноября в формате видеоконференции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии премьер-министра. Читайте также: Премьер-министр Южной Кореи примет участие в саммите АСЕМ

11:42 24.11.2021 В Германии с 24 ноября ужесточаются правила пользования общественным транспортом, и теперь в поездах, метро и автобусах страны могут находиться только люди с QR-кодом, подтверждающим прохождение вакцинации от COVID-19, факт того, что человек переболел новым заболеванием или имеет отрицательный тест на коронавирус. Подробности в материале: В Германии начнут контролировать на транспорте QR-коды по COVID-19

11:50 24.11.2021 На фоне резкого подъёма уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Германии ситуация во многих отраслях экономики страны стремительно ухудшается. Об этом в беседе с DPA заявил президент Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан. Читайте подробнее: В Германии бьют тревогу: ситуация в экономике резко ухудшается из-за COVID

11:51 24.11.2021 В октябре 2021 года товарооборот между Китаем и КНДР составил $41,78 млн, что на 40,2% меньше, чем в сентябре текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные таможенной службы Китая. Читайте подробнее: Товарооборот между КНДР и Китаем в октябре сократился на 40,2%

12:09 24.11.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 24 ноября 2021 года выявлено 258 728 586 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 490 630 случаев.

12:15 24.11.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 28 236 человек. Об этом 24 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 932

12:27 24.11.2021 В Киеве проходит марш против принудительной вакцинации. Акция собрала несколько тысяч человек. Они собираются идти к зданию СБУ. В руках у многих протестующих перевернутые флаги Украины. Цитата канала SputnikLive.

13:00 24.11.2021 Девочка из Виктории стала первым заболевшим COVID-19 приезжим пациентом в Южной Австралии с тех пор, как 23 ноября правительство вновь открыло границы. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Южной Австралии открыли границы для жителей других штатов

13:36 24.11.2021 Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Швейцарии, встретился 23 ноября с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Спикер парламента Южной Кореи призвал главу ВОЗ посетить Пхеньян

13:46 24.11.2021 Сразу три крупных региона Болгарии вышли из так называемой «красной карантинной зоны» пандемии коронавируса. Об этом 24 ноября сообщило Болгарское телевидение. Согласно официальной информации, с сегодняшнего дня режим фактического локдауна снят с Видинской, Плевенской и Русенской областей, а также некоторых прилегающих к ним районов. Читайте подробнее: В Болгарии сообщили, какие регионы вышли из «красной зоны»

13:59 24.11.2021 В Молдавии темпы распространения коронавируса снижаются на протяжении последнего месяца. Об этом 24 ноября сообщила госсекретарь министерства здравоохранения республики Светлана Николаеску на брифинге. Подробности в материале: В Молдавии сообщили о снижении темпов распространения коронавируса

14:15 24.11.2021 Около здания украинской Верховной рады в Киеве началась акция противников обязательной вакцинации от COVID-19 и карантинных мер, которые после митинга намерены пройти маршем по центральным улицам столицы Украины. Об этом 24 ноября сообщает агентство УНИАН. Читайте также: В Киеве началась акция противников обязательной вакцинации от COVID-19

14:20 24.11.2021 В Армении за последние сутки медики провели 8313 исследований на коронавирус, из которых 860 дали положительный результат. Об этом 24 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте подробнее: В Армении за сутки выявили 860 случаев заражения коронавирусом

14:31 24.11.2021 В случае, если использовать защитные маски будет использовать 95% населения Европы, во время пандемии можно спасти порядка 160 тысяч жизней. Об этом 24 ноября заявил исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Робб Батлер в интервью Sky News. Читайте также: В ВОЗ призвали жителей Европы использовать защитные маски

14:37 24.11.2021 Греция подтвердила 8100 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 23 ноября. Об этом: В Греции 91 человек умер от COVID-19 за сутки

14:39 24.11.2021 Вакцина AstraZeneca в Бразилии. (сс) Paulo H Carvalho. Agência Brasília.

14:46 24.11.2021 Министерство здравоохранения Польши 24 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 28 380 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 460 человек, у 342-х из которых были сопутствующие хронические заболевания. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 28380 случаев заражения коронавирусом

14:52 24.11.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили четырнадцать случаев заражения коронавирусом

14:55 24.11.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 149 тестов на коронавирус, из которых 31 показал положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 24 ноября сообщила агентству «Рес». Читайте подробнее: В Южной Осетии выявили ещё более 30 случаев заражения коронавирусом

15:00 24.11.2021 Никто в Греции не подвергнется опасности, и операции, которые необходимо провести, не будут отложены, заверил сограждан министр здравоохранения Танос Плеврис в интервью телеканалу SKAI 24 ноября. Даже в наиболее пострадавших от коронавируса районах, где в настоящее время на систему здравоохранения оказывается большое давление, никто не подвергнется опасности и отмены операций будут максимально редки. Читайте также: В Греции пообещали не отменять плановые операции из-за пандемии

15:05 24.11.2021 Новое правительство Болгарии не намерено объявлять массовую вакцинацию в стране в контексте пандемии коронавируса. Об этом, как передает БТВ, 24 ноября в Софии в ходе консультаций о будущем коалиционном кабинете министров Болгарии договорились представители четырех крупнейших партий, победивших на парламентских выборах 14 ноября. Об этом: В Болгарии не намерены объявлять массовую вакцинацию в стране

15:05 24.11.2021 Минздрав Молдавии одобрил использование в республике третьей прививки от COVID-19. Об этом 24 ноября сообщила на пресс-конференции госсекретарь ведомства Светлана Николаеску. Подробности в материале: В Молдавии разрешили делать третью прививку от COVID-19

15:31 24.11.2021 В течение вторника, 23 ноября, в Израиле официально зафиксировано 603 новых заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Читайте подробнее: В Израиле заразились коронавирусом ещё 603 человека

16:00 24.11.2021 За минувшие сутки в Польше выявили рекордно высокое число случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19. Об этом 24 ноября передает пресс-служба министерства здравоохранения Польши. «За последние сутки зафиксировано 28 380 случаев новых заражений коронавирусом. 460 человек умерли. Это самые высокие показатели во время текущей волны», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Четвертая волна пандемии в Польше достигла рекордного уровня — минздрав

16:02 24.11.2021 С декабря нынешнего года в Эстонии прекращается действие более 550 000 свидетельств о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил эстонский портал err.ee cо ссылкой на представителей Министерства социальных дел. Читайте подробнее: В Эстонии истекает срок действия большинства ковид-сертификатов

16:02 24.11.2021 Испытания вакцины от коронавирусной инфекции Bangavax, созданной в Бангладеш, разрешили начать власти страны, сообщает 24 ноября Синьхуа. Подробности в материале: В Бангладеш разрешили испытания своей вакцины от COVID-19

16:13 24.11.2021 По данным на утро 24 ноября в больницах Эстонии с коронавирусом находится 376 человек, у 304 из них заболевание проходит в тяжелой форме. Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. Подробности в материале: Более четверти пациентов ковид-больниц Эстонии были ранее вакцинированы

16:13 24.11.2021 Эпидобстановка в Грузии остаётся непростой, но темпы распространения коронавируса в стране начали снижаться. Об этом 24 ноября сообщила на брифинге замминистра здравоохранения республики Тамар Габуния. Читайте подробнее: В Грузии сообщили о снижении темпов распространения коронавируса

16:16 24.11.2021 В жилом районе Каугуи города-курорта Юрмала (западная Латвия) расположены 6 банкоматов, но ни к одному из них нет допуска людям без ковид-сертификатов. Об этом сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv. Об этом: В жилом районе Юрмалы без ковид-документа не допускают к банкоматам

16:35 24.11.2021 Вопрос поставок в Сербию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным сербский лидер Александр Вучич, сообщил 24 ноября журналистам глава республики в преддверии поездки в Россию. Подробности в материале: Вучич пообещал обсудить на встрече с Путиным поставки «Спутника Лайт»

16:52 24.11.2021 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность в 80% через 6−8 месяцев после введения второго компонента в ходе исследований, проведённых в Республике Сан-Марино, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Читайте также: «Спутник V» показал эффективность 80% в ходе исследований в Сан-Марино

17:01 24.11.2021 Из 15 депутатов Лиепайской городской думы Латвии не привит от коронавируса COVID-19 и не переболел этим вирусом лишь один депутат — это Людмила Рязанова от партии «Согласие». Об этом сообщило государственное «Радио 4». Об этом: Депутат местного самоуправления в Латвии отказалась пройти вакцинацию

17:01 24.11.2021 В Германии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих, сообщает 24 ноября DPA. Об этом: Военнослужащих Германии обязали вакцинироваться

17:04 24.11.2021 В конце декабря 2021 года в Латвии может начаться вакцинация от коронавируса детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Об этом сообщило Латвийское государственное телевидение LTV cо ссылкой на министра здравоохранения Дэниеля Павлютса. Об этом: В Латвии готовятся начать вакцинировать детей еще до 2022 года

17:36 24.11.2021 Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис направил письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он предложил сделать ревакцинацию третей дозой вакцины против коронавируса «условием безопасного передвижения по территории Европейского Союза для европейских граждан старше 60 лет», передает AMNA 24 ноября. Мицотакис также призвал, чтобы прохождение ревакцинации было отражено в европейском цифровом ковид-сертификате. Подробности в материале: Греция предложила сделать ревакцинацию условием для поездок пожилых по ЕС

17:37 24.11.2021 Правительство Латвии приняло решение об изменениях в правилах эпидемиологической безопасности, которые фактически уравнивают вакцинированных и невакцинированных работников. Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: В Латвии вводится тотальное тестирование работающих очно работников

17:40 24.11.2021 Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис капитулировал в борьбе с пандемией, заявил представитель главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Насос Илиопулос. «Когда через два года после начала пандемии и через год после смертоносного ноября 2020 года мы находимся даже не в том же, но на самом деле в худшем положении, очевидно, что кто-то несет ответственность, и это правительство, — сказал он. — Капитуляция перед пандемией, которую выбрал Мицотакис, ежедневно ведет нас к человеческой трагедии и приближает возможность новой изоляции». Об этом: Правительство Греции обвинили в игнорировании острых вопросов о пандемии

17:45 24.11.2021 Меры для непривитых, осуществляемые с 22 ноября в Греции, направлены на защиту этих людей, «а не на какую-то форму мести». Плюс это косвенное средство давления на большее число людей, чтобы они сделали прививку, заявил представитель правительства Греции Янис Эконому в интервью радио ERT 24 ноября. Об этом: Не месть, а защита: в Греции объяснили ограничения для непривитых

17:47 24.11.2021 Министерство здравоохранения Черногории 24 ноября объявило, что Германия передала Черногории самую современную терапию для лечения начальной стадии ковида. Подробности в материале: В Черногорию из Германии прибыли лекарства для лечения ковида

17:49 24.11.2021 Девятилетний сын премьер-министр Израиля Нафтали Беннета вакцинировался от коронавируса. Об этом Беннет заявил, выходя с ребенком из прививочного пункта, сообщают «Вести Израиль» 23 ноября. Читайте также: Израильский премьер-министр привил от коронавируса своего сына

17:59 24.11.2021 Непривитые граждане Израиля смогли использовать недоработку на сайте минздрава для оформления себе т.н. зеленого паспорта, говорящего о том, что они привиты. Об этом сообщают «Вести Израиль» 23 ноября. Житель Израиля рассказал, что воспользовался инструкцией с некоего сайта и, используя лазейку на сайте министерства здравоохранения, смог оформить себе поддельный зеленый паспорт. То же самое сделал его приятель и тоже получил этот документ. Читайте также: В Израиле подделывали ковид-сертификаты через брешь на сайте минздрава

18:14 24.11.2021 Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG) сообщил, что за последние 24 часа в Черногории от коронавируса умерло семь человек, и по результатам обработки 2500 тестов было выявлено 329 новых случаев заражения. Читайте подробнее: В Черногории за сутки от ковида умерли семь человек

18:18 24.11.2021 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 026 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 727 пациентов излечились, 2983 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже более месяца суточная смертность меньше 1. Читайте также: В Косово за сутки выявили шесть носителей коронавируса

18:27 24.11.2021 В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 59,3 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 55,2 процента. Об этом: В Черногории третьей дозой вакцины привили почти 40 тысяч человек

18:28 24.11.2021 Экономическая ситуация в Германии еще сильнее ухудшилась из-за логистических проблем и пандемии COVID-19. Индекс делового климата упал до 96,5 пункта, объявил мюнхенский институт Ifo в своем обзоре. Об этом сообщило немецкое агентство SPIEGEL 24 ноября. Читайте подробнее: Немецкие компании обеспокоены деловым климатом в стране из-за COVID-19

18:34 24.11.2021 За последние 24 часа в Хорватии было зарегистрировано 6136 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, а число активных случаев в стране на сегодняшний день составляет 33 563. Из них 2551 пациент находится в стационаре, из них 323 находятся на ИВЛ. Читайте также: В Хорватии за сутки от ковида умерли 67 человек

18:42 24.11.2021 24 ноября новостное агентство Tagesshau сообщило, что экспресс-тесты для выявления COVID-19 снова находятся в дефиците, при этом немецкие производители не в силах удовлетворить повышенный спрос. Читайте подробнее: Германия: экспресс-тест на COVID-19 становится дефицитным товаром

18:44 24.11.2021 В Германии вводятся новые меры по сдерживанию коронавирусной инфекции, поскольку число случаев заболевания продолжает расти. Уровень охвата вакцинацией остается ниже, чем в других западноевропейских странах. Об этом сообщило немецкое агентство DW 24 ноября. Читайте также: В Германии заболеваемость COVID-19 вновь бьет рекорды

18:46 24.11.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 213 307 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7464, 197 493 пациента выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8339. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 442 носителя коронавируса

18:48 24.11.2021 В Германии из-за пандемии многие организаторы рождественских ярмарок опасаются за свое существование. В связи с этим министр экономики ФРГ обьявил об оказании помощи операторам рождественских рынков со стороны действующего правительства. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 24 ноября. Об этом: Министр: правительство ФРГ поддерживает проведение ярмарок в Рождество

19:00 24.11.2021 Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тенденцией к отказу от мер предосторожности после вакцинации от COVID-19 во многих странах, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом: Глава ВОЗ: вакцины от COVID-19 создают «ложное чувство безопасности»

19:03 24.11.2021 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает увеличения числа смертельных исходов заражения коронавирусом в Европе, сообщает 24 ноября издание The Independent. По мнению сотрудников ВОЗ, к марту 2022 года общее число смертей от коронавируса в Европе может преодолеть отметку в 2,2 млн. Читайте также: ВОЗ ожидает роста смертей от коронавируса в Европе — The Independent

19:31 24.11.2021 В Южной Корее обсудили первую внутриутробную смерть плода из-за коронавируса. Читайте подробнее: «Мы что, идиоты?» — в Южной Корее обсудили смерть ребенка в утробе матери

20:00 24.11.2021 Вакцинация в Аргентине вакциной «Спутник V». (сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation)

20:25 24.11.2021 Федеральная земля Бавария вводит новые ограничения во всех районах, в которых недельный уровень заражения коронавирусной инфекцией превышает 1000 случаев на 100 000 человек. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 24 ноября. Подробности в материале: Бавария отменяет проведение рождественских ярмарок

20:43 24.11.2021 Более 92% федеральных работников, попавших под требование президента США Джо Байдена о вакцинации, получили по крайней мере одну дозу вакцины, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на представителей администрации Белого дома. Об этом: В США 92% федеральных работников получили по крайней мере одну дозу вакцины

20:44 24.11.2021 Британские учёные заявили о появлении в Ботсване неизвестного ранее штамма коронавируса, который потенциально опаснее всех известных вариантов COVID-19, сообщает 24 ноября издание Daily Mail. По утверждению издания, новый штамм, получивший обозначение B.1.1.529, опаснее всех других, включая «Дельту», из-за самого большого числа мутаций. Читайте также: Британские учёные нашли «ужасающий» штамм коронавируса

21:05 24.11.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 16. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 16 человек

21:18 24.11.2021 Всемирная организация здравоохранения для смягчения последствий пандемии призывает вакцинированных людей носить маски и соблюдать дистанцирование, поскольку в Европе в преддверии сезона отпусков наблюдается всплеск заболеваемости. Об этом 24 ноября сообщает CNBC. Подробности в материале: ВОЗ призвала привитых от COVID не поддаваться ложному чувству безопасности

21:31 24.11.2021 С 6 декабря 2021 года по 15 января 2022 года в Италии в экспериментальном режиме будут введены так называемые антикоронавирусные «суперсертификаты», такое решение было принято на заседании правительства в среду, 24 ноября. Получить документ смогут те, кто привился от коронавируса или переболел, но не те, кто сдают тесты для получения «обычного» сертификата. Обладатели «обычного» сертификата, то есть непривитые, не болевшие и не зараженные граждане лишатся части возможностей, в том числе — ходить в рестораны, на дискотеки, посещать публичные церемонии. Об этом: В Италии вводят антикоронавирусные «суперсертификаты»

21:36 24.11.2021 Противников вакцинации не следует ни недооценивать, ни криминализировать, заявил в среду, 24 ноября, премьер-министр Италии Марио Драги. В правительстве уверены, что вакцинация — единственный путь к победе над эпидемией, а значит, антипрививочников следует переубеждать, отметил он. Об этом: Премьер Италии поставил задачу переубедить антипрививочников

21:39 24.11.2021 Так называемый «антикоронавирусный сертификат» в Италии будет действовать в течение девяти месяцев, сообщил в среду, 24 ноября, министр здравоохранения Роберто Сперанца. В настоящее время срок действия сертификата — 1 год. Правительство Италии в среду ужесточило ряд норм для непривитых от коронавируса граждан. Об этом: Антикоронавирусный сертификат в Италии будет действовать девять месяцев

21:43 24.11.2021 Премьер-министр Италии Марио Драги в среду, 24 ноября, в очередной раз поблагодарил всех привившихся граждан за ответственное поведение. По словам Драги, в Италии никто не забыл жертв коронавируса — более 130 тысяч погибших, тех, кто потерял работу, падение ВВП, карантин, дистанционное обучение и т.д. «Мы хотим вернуться к нормальной жизни, для этого нужно продолжать делать некоторые усилия», — отметил он. Подробности в материале: «Хотим сохранить нормальную жизнь»: премьер Италии поблагодарил привившихся

21:47 24.11.2021 Префект Милана Ренато Сакконе в среду, 24 ноября, призвал мэра города Джузеппе Салу ввести обязательный масочный режим в отдельных общественных пространствах под открытым небом. Речь идет, в частности, о рождественских базарах и иных местах скопления граждан. Указанная мера должна снизить распространение коронавируса. Подробности в материале: Власти Милана обяжут граждан носить маски на улицах

21:51 24.11.2021 С 1 декабря 2021 года все граждане Италии старше 18 лет смогут сделать третью прививку от коронавируса, сообщил в среду, 24 ноября, министр здравоохранения Роберто Сперанца. Вакцинация третьей дозой продолжается уже несколько недель, но ранее возможность сделать такую прививку была только у врачей и граждан старше 40 лет. Также Сперанца сообщил, что с декабря третью прививку можно будет делать не через шесть, а уже через пять месяцев после второй. Читайте подробнее: В Италии начинают делать третьи COVID-прививки всем совершеннолетним

21:52 24.11.2021 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 197 776 случаев заражения коронавирусом, 186 909 человек излечились, скончались 3063 пациента с COVID-19. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 609 носителей коронавируса