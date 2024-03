Австралия по-прежнему поднимается в мировом рейтинге стран по охвату населения вакцинацией от COVID-19. В то время как в июне этого года страна занимала нижние строчки таблицы, теперь она опередила такие страны, как Германия, Великобритания, Израиль и США, согласно сайту Our World in Data. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

В Израиле 23 ноября официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает газета The Times of Israel .

18:07 23.11.2021

Дезинфекция метрополитена Нью-Йорка. (сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York