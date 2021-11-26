Ереван, , 14:29 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 7980 исследований на коронавирус, из которых 675 дали положительный результат. Об этом 26 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 337 005 носителей коронавируса. Из них 312 617 справились с инфекцией, в том числе 1539 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 15 498 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8890 пациентов с COVID-19, из которых 59 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7666 тестов на коронавирус 592 были с положительным результатом. 1217 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 42 пациента с COVID-19.