Мадрид, , 05:17 — REGNUM Восстановлению сферы туризма может помочь взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом. Об этом 28 ноября сообщил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили в интервью ТАСС.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как пояснил Пололикашвили, ослабление ограничений для вакцинированных путешественников вкупе с взаимным признанием ковид-паспортов могло бы помочь восстановлению доверия потребителей к путешествиям.

При этом генсек ВТООН уточнил, что вакцинация будет только частью глобального совместного плана действий по восстановлению туризма. Этот план должен включать и тесты по прибытии в страну и убытии из неё, и цифровые пропуска. При этом Пололикашвили отметил важность соблюдения инклюзивности и недискриминационности в сфере туризма.

«Мы должны жить с пандемией, внедряя протоколы безопасности и находя технологические решения», — заявил генсек ВТООН, отметив необходимость соблюдения координации между странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила варианты решения проблемы с выплатами туристам за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры.

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