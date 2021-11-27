Сеул, , 05:04 — REGNUM В Южной Корее за одни сутки вновь выявили более четырех тысяч зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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По его данным, за 26 ноября в республике подтвердили 4068 случаев инфицирования SARS-CoV-2, при этом 4045 связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что показатель за прошедшие сутки по числу заболевших немного уступает рекордному с начала пандемии показателю, однако свидетельствует о дальнейшем росте заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 436 968. Также за минувшие сутки в стране скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 52 человека. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3492 пациента. Отмечается, что в республике продолжается рекордный рост числа пациентов, находящихся в критическом состоянии.