Мадрид, , 11:45 — REGNUM Комиссия по общественному здравоохранению Испании рассмотрит вопрос о введении третьей дозы вакцины против COVID-19 лицам старше 60 лет, а также работникам сфер здравоохранения и социального обеспечения. Об этом пишет агентство EFE.

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Представители министерства здравоохранения страны и автономных сообществ Испании проанализируют предложение экспертов группы по вакцинам о введении бустерной дозы для лиц пожилого возраста и работников здравоохранения и социального обеспечения в центрах первичной помощи и больницах.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране в период грядущего Рождества, скорее всего, будет меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.