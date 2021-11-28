Москва, , 03:49 — REGNUM Закрытие границ для иностранных граждан в связи с распространением нового «омикрон"-штамма коронавируса одобрила израильская правительственная комиссия по борьбе с COVID-19. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 27 ноября на сайте канцелярии премьер-министра страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что иностранным гражданам с 28 ноября въезд может быть разрешён только в случаях, разрешённых соответствующим комитетом. Все въезжающие в Израиль будут обязаны сдать ПЦР-тест и пройти карантин. Вакцинированные и переболевшие израильтяне будут проходить трёхдневный карантин, не привившиеся до сих пор будут находится на самоизоляции, при условии что результат ПЦР-теста будет отрицательный.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении в Израиле нескольких случаев заражения новым штаммом у приехавших из-за границы граждан.

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