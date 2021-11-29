Токио, , 16:07 — REGNUM Ряд стран и регионов подпали под въездные ограничения, введённые Японией, сообщили 29 ноября в пресс-службе МИД страны.

Карантин Pexels.com

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В связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон» власти Японии ввели карантин на три дня для тех, кто приезжает из Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Чехии, Австралии. Под это же ограничение подпадают Гонконг и Онтарио — одна из провинций Канады.

Кроме того, вводится карантин на шесть дней для тех, кто приезжает из Израиля, Великобритании, Нидерландов и Италии, и карантин на десять дней — для тех, кто едет из Анголы.

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