Бразилиа, , 02:00 — REGNUM Первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» предварительно зарегистрированы в Бразилии, 30 ноября сообщило на своем сайте Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa).

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Инфицирование этим вариантом SARS-CoV-2 подозревают у супружеской пары, которая направлялась в Южно-Африканскую Республику. Отмечается, что мужчина прибыл из указанной страны в Бразилию 23 ноября и его тест на коронавирус был отрицательным.

25 ноября, перед вылетом в ЮАР, супруги сдали новые тесты, которые показали заражение SARS-CoV-2. Пациентов отправили на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября власти крупнейших бразильских городов Белу-Оризонти, Сан-Луис, Сальвадор, Флорианополис, Форталеза, Жуан-Песоа и Пальмас отменили масштабные новогодние мероприятия из-за угрозы распространения штамма «Омикрон».

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