Вашингтон, 23 ноября 2021, 04:49 — REGNUM Соединённые Штаты не планируют сдерживать будущие всплески заболеваемости COVID-19, вводя ограничения на национальном уровне, заявил 22 ноября журналистам координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»
«Мы можем сдерживать распространение вируса, никоим образом не останавливая нашу экономику, — сказал он. — Сейчас 82% американцев сделали хотя бы одну прививку, и каждую неделю вакцинируется все больше и больше людей».
Зинтс прокомментировал также введение локдауна в Австрии и Нидерландах на фоне резкого ухудшения ситуации с COVID-19 в европейских странах. По словам чиновника, администрация США будет полагаться на вакцины и терапевтические методы лечения, чтобы сохранить жизнь в стране в случае новой возникновения новой волны коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: В США могут уволить почти 10 тыс. морпехов, не привившихся от COVID-19