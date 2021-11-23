Тирана, , 21:37 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3960 человек выявили 556 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране четыре пациента с COVID-19, выздоровели ещё 698. Об этом сообщило вечером 23 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Банк Албании, Тирана fingalo

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 197 167 случаев заражения коронавирусом, 186 267 человек излечились, скончались 3049 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7847, из них около половины — 4324 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 150 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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