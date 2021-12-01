Берлин, , 11:08 — REGNUM Масштаб новой, четвертой волны COVID-19 в Германии станет понятен спустя несколько месяцев, то есть уже весной. Такое мнение 1 декабря высказал глава Института вирусологии имени Роберта Коха (входит в структуру минздрава ФРГ) Лотар Вилер, его слова приводит агентство DPA.

Взятие анализа на коронавирус. Германия Raimond Spekking

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«Мы увидим только весной, насколько тяжелой оказалась эта четвертая волна (коронавируса)», — сказал он.

Также Вилер добавил, что, по его мнению, с помощью исследований образцов крови населения страны можно будет сказать, какова доля людей с выработавшимися антителами к SARS-CoV-2, несмотря на то, образовались таковые в результате вакцинации или перенесенного заболевания.

Кроме того, как добавил глава института, это поможет уточнить количество не выявленных случаев.

«Чем выше будет процент людей, имеющих антитела, весной, тем лучше это выглядит для нас», — также отметил Вилер.

Отметим, что за последние 24 часа в Германии было выявлено 67 186 новых подтвержденных случаев заражения коронаирусом.