Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Высокий уровень смертности в Грузии среди пациентов с COVID-19 объясняется тем, что в стране постоянно проходят многолюдные политические акции, а также мало кто носит защитные маски. Об этом 23 ноября заявил в соцсети Facebook директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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«К сожалению, Грузия действительно является одной из первых в мире по количеству новых ковид-случаев и, следовательно, по количеству смертей, но это происходит не из-за отсутствия лекарств или ненадлежащего клинического лечения», — написал врач.

Он также заявил, что высокая смертность в стране якобы из-за того, что только около 34% взрослого населения привились от COVID-19. При этом Гамкрелидзе указал на то, что в Грузии процент смертности составляет 1,42% от заразившихся, а в США, где уровень вакцинации вдвое выше, показатель смертности составляет 1,63%.

Напомним, накануне газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала данные по смертности среди пациентов с COVID-19 за последние семь дней на 100 000 населения. Грузия в списке заняла первое место.