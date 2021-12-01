Бухарест, , 12:26 — REGNUM Структуры министерства обороны Румынии примут активное участие в программе массовой вакцинации населения от COVID-19. Об этом 1 декабря со ссылкой на структуры румынского оборонного ведомства сообщила бухарестская газета Adevarul.

Вакцинация NIAID

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Согласно официальной информации, с 1 по 3 декабря минобороны Румынии организует специальный марафон, в ходе которого свои двери для всех желающих поставить соответствующие прививки откроют шесть крупнейших военных медицинских центров. Кроме того, с 3 декабря 2021-го года по 3 января 2022-го десятки региональных медучреждений планируют развернуть так называемые «полевые госпитали», а в некоторых регионах на базе военных автомобилей к своей работе приступят передвижные лаборатории.

«В ходе подобного марафона мы сможем популяризировать вакцинацию в целом, — говорится в заявлении минобороны Румынии. — В дальнейшем такие акции могут стать регулярными».

По состоянию на 1 декабря число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,78 млн человек. Из них скончались 56 529 пациентов.