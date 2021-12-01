Барселона, Испания, , 06:34 — REGNUM Предварительные результаты микробиологического исследования анализов двух путешественников из ЮАР, у которых в испанской Каталонии был выявлен COVID-19, указывают на то, что они заражены вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом пишет агентство EFE.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Пока нельзя на 100% подтвердить, что два подозрительных положительных случая нового варианта коронавируса «Омикрон», обнаруженных в Каталонии, относятся именно к этому варианту, но предварительные результаты показывают, что это может быть так», — говорится в заявлении департамента здравоохранения Каталонии.

Отмечается, что в результате число случаев заражения штаммом «Омикрон», выявленных в Испании, достигло четырёх.