Джакарта, , 08:27 — REGNUM Индонезия получила 1 712 300 доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.

Компания AstraZeneca Cheshire East Council

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«Правительство Индонезии последовательно и постепенно продолжает увеличивать запас вакцин», — заявили в министерстве связи и информации Индонезии.

Первую инъекцию вакцины против коронавируса в Индонезии сделали 138 млн человек, из них 94 млн человек прошли полную вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 95 483 061 человек или 45,85% населения страны.

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