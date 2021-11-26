Милан, Италия, , 19:38 — REGNUM Участники митингов против использования QR-кодов должны быть благодарны медикам за разработку и внедрение вакцины, заявил в пятницу, 26 ноября, префект Милана Ренато Сакконе .

Милан Steffen Schmitz

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«Наличие вакцин — это то, что позволяет таким митингам в принципе иметь место», — отметил он.

Он добавил, что в преддверие уже традиционных субботних акций протеста контроль на улицах Милана будет усилен — в соответствие с декретами МВД, которые запретили акции в центральной части городов.

По данным на 26 ноября, в Италии умерли 133 537 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 51 (днем ранее — на 71). Число подтвержденных носителей выросло на 13 686 (днем ранее — на 13 764). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 982 022 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 172 618 человек (на 6020 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны), три прививки — почти 3 миллиона человек (4,9%).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).