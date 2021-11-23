Вена, , 19:20 — REGNUM Те, кто сделает прививку, могут выиграть дом или электромобиль: австрийская корпорация намерена стимулировать кампанию вакцинации путём соревнований. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 ноября.

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Австрийская радиовещательная корпорация (ORF) хочет поднять уровень вакцинации в стране с помощью необычной кампании: лотереи вакцинации. Участники могут выиграть такие призы, как сборный дом или автомобиль.

Принять участие может любой, кто был вакцинирован против COVID-19 или все еще проходит вакцинацию. При регистрации на сайте werimpftgewinnt.orf.at доказательство вакцинации не требуется, его должны предъявить только победители, выбранные в конце розыгрыша.

Согласно заявлению ORF, все люди старше 18 лет, которые были или будут вакцинированы в период с 1 октября по 20 декабря, имеют право участвовать в лотерее. Организаторы отмечают: «Неважно, первая это, вторая или третья вакцинация».

Генеральный директор ORF Александр Врабец заявил: «Среди участников будет разыграно около тысячи безналичных призов, предоставленных австрийскими компаниями. Победители будут объявлены 24 декабря».

Врабец отметил, что журналисты ORF делают все возможное, чтобы информировать население страны о коронавирусе на основе научных данных. «Однако информации иногда недостаточно, чтобы закрепить незаменимый вклад вакцинации в борьбу с пандемиями как можно большего числа людей. Лотерея должна стать дополнительной мотивацией для вакцинации», — заявил гендиректор ORF.