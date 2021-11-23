Берлин, , 20:31 — REGNUM 23 ноября министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан попросил прощения за беспорядок в кампании по ревакцинации. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

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В своём письме, адресованном медперсоналу Германии, действующий министр здравоохранения Йенс Шпан извинился за сообщение об ограниченных поставках вакцины Biontech.

Далее министр отметил: «Многие из вас по понятным причинам раздражены нашим коротким уведомлением о том, что мы не сможем полностью выполнить ваши запланированные заказы на продукцию от Biontech со следующей недели. Личные сообщения, которые доходят до меня, показывают мне, насколько велико разочарование и неудовольствие».

По словам Шпана, текущая ситуация в стране демонстрирует, что центральный склад Biontech опустеет быстрее, чем ожидалось.

«В течение двух недель заказы на вакцины Biontech увеличились почти в четыре раза», — заявил министр, отметив:

«У общественности сложилось впечатление, что мы больше полагаемся на альтернативную вакцину Moderna только потому, что хотим избежать возможного истечения срока годности этих вакцин в первом квартале 2022 года. Это важный аспект, но не решающий».

«Решающим фактором является то, что со следующей недели временно будет доступно не более двух-трех миллионов доз вакцины Biontech в неделю. Конечно, мы не сдерживаем без надобности поставки этой вакцины со стороны федерального правительства», — сообщил Шпан.