Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 260 миллионов. Об этом 26 ноября свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По информации университета, по состоянию на 10:00 мск в мире было выявлено в общей сложности 260 092 573 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 182 569 и что в настоящее время в мире использовано свыше 7,5 млрд доз вакцин от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Сингапура ограничили въезд иностранцев из ЮАР и ряда других государств Африки в связи с обнаружением в регионе нового штамма коронавируса.