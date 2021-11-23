Кито, , 13:56 — REGNUM Учащиеся технических и сельских средних школ Эквадора вернулись в классы с возобновлением обязательного очного обучения после почти двухлетнего перерыва из-за COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

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Отмечается, что более 400 000 учащихся вернулись в школу в соответствии с правилами санитарной безопасности, которые должны строго соблюдаться, пока в стране продолжается борьба с COVID-19.

По словам министра образования Марии Браун из школы Диего де Вака на юго-востоке столицы, более 59% учебных заведений страны возобновили работу.