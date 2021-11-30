Джакарта, , 08:09 — REGNUM Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 30 ноября по 13 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

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Cогласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за последние две недели в Джакарте выявлено наибольшее количество случаев заражения коронавирусом (1037 случаев), а Центральная Ява стала провинцией с наибольшим числом смертей от COVID-19 (36 человек).

За пределами островов Ява и Бали ограничения по коронавирусу продлятся до 6 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, число активных случаев COVID-19 в Индонезии снизилось на 98,57%.

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